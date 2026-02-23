Mundial 2026 ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor El auxiliar técnico de Javier Aguirre tiene posibilidad de irse a España, pero quiere estar en el Mundial 2026

Video Toni Amor, ¿deja la Selección Mexicana por dirigir al Mallorca? Esto se sabe

A unos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 26 se dio a conocer qu e Javier Aguirre p odría quedarse sin un elemento clave de su cuerpo técnico, Toni Amor.

De acuerdo con información en España, el auxiliar técnico del 'Vasco' Aguirre recibió una oferta para hacerse cargo del Mallorca tras la destitución de Jagoba Arrasate, sin embargo, TUDN pudo conocer que el español se mantendrá con el Tri de cara al Mundial.

“Desde el interior no nos descartan un posible contacto o que Toni Amor sea una de las opciones para dirigir al Mallorca. Lo que nosotros sabemos que es que Toni entiende muy bien en donde está parado y por hoy sabe el poco tiempo que queda para la Copa del Mundo, a diferencia de lo que sería ir al Mallorca para pelear por no perder la categoría”, informó Mauricio Ymay.

Javier Aguirre y Toni Amor han trabajado juntos desde que el estratega mexicano tomó el mando del Leganés en 2019 donde el español se convirtió en su mano derecha y lo acompañó en Rayados de Monterrey, Mallorca y ahora con la Selección Mexicana.

La mayor parte de la carrera de Amor ha sido como auxiliar técnico, pero también ha sido técnico de tres equipos en sus inicios como entrenador al tomar el mando de UD Arenal, Atlético Baleares y UD Ibiza.