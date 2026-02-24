    Mundial 2026

    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX

    Leo habló de la polémica que se vivió en el Mundial Qatar 2022 tras el Argentina vs. México.

    Por:Kevin R. Yu
    Messi habla sobre pelea con Canelo Álvarez y afición de México


    Lionel Messi aclaró su ‘bronca’ con los mexicanos tras la polémica que se armó después del partido entre México y Argentina en el Mundial Qatar 2022.

    Tras la victoria de la Albiceleste sobre el Tri (2-0), se hizo viral un video del vestuario de la selección argentina donde se ve a Messi pisando la playera de México, acción que hizo enojar a la afición mexicana por considerar que se le estaba faltando el respeto al país.

    Incluso, Saúl ‘Canelo’ Álvarez lanzó un tuit criticando a Messi. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió el boxeador mexicano en ese entonces.

    Casi cuatro años después, Messi aclaró el tema en entrevista con Nahuel Guzmán, portero de Tigres, para su podcast Miro de Atrás, el cual conduce junto a Gonzalo Iglesias.

    “Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo y la verdad que nada que ver, es una situación normal, de cualquier partido, cualquier vestuario, después de un partido cualquiera. Quien ha estado dentro de un vestuario sabe que es normal eso”, señaló Leo.

    Messi, quien recuerda haber cambiado su jersey con Andrés Guardado, agregó: “Te sacas la camiseta y la pones ahí porque está toda transpirada, igual que la tuya, yo la mía también me la saco y la tiro, es lo más normal. Creo que se hizo algo muy grande”.

    Messi consume la Liga MX en Estados Unidos

    Leo insistió que “nunca tuve problema” con la Selección Mexicana y su afición, inclusive, asegura que ve mucho futbol mexicano desde que firmó con Inter Miami en 2023.

    “Cuando vine a acá (Estados Unidos) mucho más porque está más cerca, cuando estás en Europa, los horarios y eso, se hace más difícil, pero estando acá consumes mucho del futbol mexicano como México suele consumir la MLS porque está muy cerca, incluso jugamos competiciones juntos”, mencionó el argentino.

    Lionel Messi enfrentó a Nahuel Guzmán en la Leagues Cup con triunfo de Inter Miami por 2-1 sobre Tigres.

    El argentino también jugó en Monterrey para enfrentar a Rayados, quien eliminó al equipo de Las Garzas en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024.

