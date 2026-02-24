Mundial 2026 Javier Aguirre, firme contra Portugal: "Tengo contemplado ese partido" El director técnico del conjunto mexicano se refiere a la postura del conjunto lusitano respecto a la Fecha FIFA de marzo.

Video Aguirre responde a versiones que ponen en duda el México vs. Portugal

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, se refirió a la postura de la Selección de Portugal respecto a la constante evaluación que harán en el país de cara al partido amistoso ante el Tri de la Fecha FIFA de marzo.

En conferencia de prensa, Aguirre señaló que Portugal está "en su derecho" de emitir la postura que consideren adecuada, aunque dejó en claro que él espera que no haya contratiempos en la celebración de ese compromiso.

De hecho, Aguirre reiteró que espera con toda seguridad la inclusión de los mejores jugadores de cada equipo.

"No, es normal, están en su derecho de ir día a día evaluando con cierta frecuencia, pero tengo contemplado ese partido en el estadio para el mes que viene, con europeos, Fecha FIFA, realmente yo estoy tranquilo, esperemos que el partido se efectuará sin ningún contratiempo", dijo Javier Aguirre.

JAVIER AGUIRRE Y LA SITUACIÓN QUE VIVE JULIÁN QUIÑONES EN LA SELECCIÓN MEXICANA



Javier Aguirre destacó que Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiya, nunca ha dejado de estar en la mira de la Selección Mexicana, y explicó las situaciones por las cuales no lo ha convocado.

"Quita las comillas, no es obligación de nada, no hay obligación. Quiñones fue campeón de Copa Oro con nosotros, vino contra Ecuador y Colombia, no puede hoy porque no es Fecha FIFA, no pudo en noviembre por lesión, es decir, siempre ha estado considerado, apto, cuando es Fecha FIFA, son los rumores que hablábamos en el chat, Quiñones fue requerido en Fecha FIFA, se lesionó, hablé con él y su DT, y no ha podido venir ahorita porque no es Fecha FIFA", concluyó Aguire.