Mundial 2026 Néstor de la Torre habla de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 El exdirectivo del combinado nacional compara la capacidad del Tricolor actual con la de otros Mundiales y llega a una conclusión.

Video ¿Hasta dónde llegará el Tri en el Mundial? Esto dice Néstor de la Torre

Muy cerca del encuentro amistoso de la Selección Mexicana ante Islandia, como preparación rumbo al Mundial 2026, el exdirectivo del cuadro Tricolor, Néstor de la Torre, habló de hasta dónde piensa que la escuadra nacional llegue en la justa mundialista.

"Sí creo que califiquen, ganar el primer lugar, no creo, la segunda va a depender totalmente contra quién le toque, si le toca contra uno más o menos fuertecito no va a pasar, si le toca contra un débil, tiene posibilidades y ya no pasa de ahí".

En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura, De la Torre enumeró los puntos por los que considera que los dirigidos por Javier Aguirre no tendrán grandes expectativas en el Mundial 2026 a jugarse en México, Canadá y Estados Unidos.

" No veo un México con grandes expectativas porque no veo capacidad como lo veía en otros Mundiales, porque no hemos puesto las bases, los cimientos y me estoy refiriendo a los que manejan el futbol mexicano, los dueños de los equipos, para hacer crecer nuestro fútbol".

A pregunta expresa de David Faitelson y hablando de lo que sucede exclusivamente con el equipo y los jugadores, Néstor de la Torre fue claro en el sentido de que en Selección Mexicana no se cuenta con un jugador desequilibrante.