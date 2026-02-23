    Mundial 2026

    Néstor de la Torre habla de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

    El exdirectivo del combinado nacional compara la capacidad del Tricolor actual con la de otros Mundiales y llega a una conclusión.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Hasta dónde llegará el Tri en el Mundial? Esto dice Néstor de la Torre

    Muy cerca del encuentro amistoso de la Selección Mexicana ante Islandia, como preparación rumbo al Mundial 2026, el exdirectivo del cuadro Tricolor, Néstor de la Torre, habló de hasta dónde piensa que la escuadra nacional llegue en la justa mundialista.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor
    1 mins

    ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor

    Seleccion Mexico
    Adolfo Ríos explica la razón por la que Ochoa estará el Mundial 2026
    1 mins

    Adolfo Ríos explica la razón por la que Ochoa estará el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Diego Campillo busca aprovechar al máximo su llamado a Selección Mexicana
    2 mins

    Diego Campillo busca aprovechar al máximo su llamado a Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Jesús Garza comparte la técnica que usa para rendir al máximo
    1 mins

    Jesús Garza comparte la técnica que usa para rendir al máximo

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana llega a Querétaro para el partido ante Islandia
    1 mins

    Selección Mexicana llega a Querétaro para el partido ante Islandia

    Seleccion Mexico
    Se mantiene partido amistoso México vs. Islandia en Querétaro
    1 mins

    Se mantiene partido amistoso México vs. Islandia en Querétaro

    Seleccion Mexico
    Álvaro Fidalgo expresa deseo de ser convocado a Selección Mexicana previo al Mundial 2026
    2 mins

    Álvaro Fidalgo expresa deseo de ser convocado a Selección Mexicana previo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre confirma convocatoria de Fidalgo para amistosos ante Portugal y Bélgica
    2 mins

    Javier Aguirre confirma convocatoria de Fidalgo para amistosos ante Portugal y Bélgica

    Seleccion Mexico
    Mundial 2026: Chivas levanta el teléfono rojo, empiezan a creer que pueden ser campeones
    2 mins

    Mundial 2026: Chivas levanta el teléfono rojo, empiezan a creer que pueden ser campeones

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre se encomienda a delantera de Chivas ante Islandia
    1 mins

    Javier Aguirre se encomienda a delantera de Chivas ante Islandia

    Seleccion Mexico

    "Sí creo que califiquen, ganar el primer lugar, no creo, la segunda va a depender totalmente contra quién le toque, si le toca contra uno más o menos fuertecito no va a pasar, si le toca contra un débil, tiene posibilidades y ya no pasa de ahí".

    En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura, De la Torre enumeró los puntos por los que considera que los dirigidos por Javier Aguirre no tendrán grandes expectativas en el Mundial 2026 a jugarse en México, Canadá y Estados Unidos.

    " No veo un México con grandes expectativas porque no veo capacidad como lo veía en otros Mundiales, porque no hemos puesto las bases, los cimientos y me estoy refiriendo a los que manejan el futbol mexicano, los dueños de los equipos, para hacer crecer nuestro fútbol".

    A pregunta expresa de David Faitelson y hablando de lo que sucede exclusivamente con el equipo y los jugadores, Néstor de la Torre fue claro en el sentido de que en Selección Mexicana no se cuenta con un jugador desequilibrante.

    "Mis mayores dudas es quién va a desequilibrarme para poder tener una opción, ya sea colectiva o individualmente, para tener a un jugador con opción de gol, entonces se me hace difícil que el equipo mexicano genere esas facilidades, estoy viendo ese detallito muy importante para México en donde no encuentro un jugador con esas características".

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX