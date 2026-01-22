Mundial 2026 EN VIVO | Partido México vs. Panamá: el partido todavía sin goles Sigue todas las incidencias de este partido amistoso, el primero del Tri en el año mundialista.

Video ¡No! ¡Germán Berterame falla frente a la portería increíble!

El partido Panamá vs. México representa el primero de la Selección Mexicana en 2026, un año especial en donde se disputa la Copa del Mundo de la FIFA.

Se trata de un partido amistoso fuera de Fecha FIFA, en donde Javier Aguirre debe poco a poco despejar dudas de cara al Mundial 2026.

El 'Vasco' solamente cuenta con jugadores de la Liga MX y la MLS para disputar este partido ante los 'Canaleros' y ante Bolivia.

ACCIONES DEL PARTIDO PANAMÁ VS. MÉXICO

¡Inicia el partido Panamá vs. México!



00' México mueve la pelota.

¡Panamá casi anota el primero!



09' Herbert prueba suerte desde tres cuartas partes del campo y la pelota se va por arriba de la meta.

¡México se acerca al gol!



35' Tiro libre de Brian González que se va apenas por un lado de la portería.

¡Termina el primer tiempo!



45' No hay tiempo de reposición en el Estadio Romel Fernández.

¡Inicia el segundo tiempo!



46' Panamá mueve la pelota.

¡Casi golazo de Castañeda para México!



62' Kevin Castañeda entra al partido, debuta con Selección Mexicana y casi hace golazo frente al marco, pero el portero Gunn salva su meta.

Alineación de México vs. Panamá en partido amistoso