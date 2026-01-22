    Mundial 2026

    EN VIVO | Partido México vs. Panamá: el partido todavía sin goles

    Sigue todas las incidencias de este partido amistoso, el primero del Tri en el año mundialista.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡No! ¡Germán Berterame falla frente a la portería increíble!

    El partido Panamá vs. México representa el primero de la Selección Mexicana en 2026, un año especial en donde se disputa la Copa del Mundo de la FIFA.

    Se trata de un partido amistoso fuera de Fecha FIFA, en donde Javier Aguirre debe poco a poco despejar dudas de cara al Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    El 'Vasco' solamente cuenta con jugadores de la Liga MX y la MLS para disputar este partido ante los 'Canaleros' y ante Bolivia.

    ACCIONES DEL PARTIDO PANAMÁ VS. MÉXICO

    ¡Inicia el partido Panamá vs. México!

    Más sobre Mundial 2026

    David Gunn llena de elogios a Ochoa: "Es una leyenda"
    1 mins

    David Gunn llena de elogios a Ochoa: "Es una leyenda"

    Mundial 2026 Equipos
    Iniesta podría unirse a Selección de Marruecos para el Mundial 2026
    1 mins

    Iniesta podría unirse a Selección de Marruecos para el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales
    1 mins

    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales

    Mundial 2026 Equipos
    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026
    1 mins

    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026
    1 mins

    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana
    1 mins

    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana
    1 mins

    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana
    1 mins

    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos


    00' México mueve la pelota.

    ¡Panamá casi anota el primero!


    09' Herbert prueba suerte desde tres cuartas partes del campo y la pelota se va por arriba de la meta.

    ¡México se acerca al gol!


    35' Tiro libre de Brian González que se va apenas por un lado de la portería.

    ¡Termina el primer tiempo!


    45' No hay tiempo de reposición en el Estadio Romel Fernández.

    ¡Inicia el segundo tiempo!


    46' Panamá mueve la pelota.

    ¡Casi golazo de Castañeda para México!


    62' Kevin Castañeda entra al partido, debuta con Selección Mexicana y casi hace golazo frente al marco, pero el portero Gunn salva su meta.

    Alineación de México vs. Panamá en partido amistoso


    Raúl Rangel Richard Ledezma Víctor Guzmán Eduardo Águila Bryan González Luis Romo Obed Vargas Marcel Ruiz Brian Gutiérrez Germán Berterame Roberto Alvarado.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Panamá 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX