    Mundial 2026

    Selección Mexicana da fechas de partidos amistosos ante Serbia, Ghana y Australia

    Federación Mexicana de Futbol oficializó los juegos de preparación previo al arranque de la Copa Mundial 2026

    Por:Antonio Quiroga
    Video Fechas oficiales de partidos amistosos de Selección Mexicana previo al Mundial 2026

    La Selección Mexicana hizo oficial sus últimos partidos amistosos previo al Mundial 2026 ante Ghana, Australia y Serbia, como adelantó TUDN hace una semana con información de Gibran Araige.

    Este martes en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento, Ivar Sisniega y Duilio Davino hablaron sobre estos compromisos para dar las fechas oficiales.

    "Con el actual cuerpo técnico habremos jugado, al finalizar esta etapa, 32 partidos, de los cuales 10 han sido en competencias oficiales, hemos tenido resultados muy favorables con la Nations League y la Copa Oro. Lo interesante es ver la distribución de los rivales, enfrentarnos contra distintas confederaciones".

    FECHAS DE PARTIDOS AMISTOSOS DE MÉXICO PREVIO AL MUNDIAL 2026


    Ivar Sisniega, como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, reveló cuándo y dónde se jugarán estos partidos, aunque falta por definir las sedes en México nada más.

    El directivo dejó entrever que estos encuentros se pueden realizar en sedes cercanas a la Ciudad de México. La Selección Mexicana tendrá una semana previo a inaugurar el Mundial 2026 contra Sudáfrica en el Estadio Banorte.

    • México vs. Ghana, 22 de mayo de 2026, sede por definir en México
    • México vs. Australia, 30 de mayo de 2026 en Rose Bowl de Pasadena en Estados Unidos
    • México vs. Serbia, 4 de junio de 2026, sede por definir en México.

    En esta misma conferencia se habló del estado médico de Edson Álvarez tras ser operado este martes en Turquía del tobillo.

