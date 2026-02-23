Mundial 2026 Adolfo Ríos explica la razón por la que Ochoa estará el Mundial 2026 El exportero de la Selección Mexicana dio los nombres de los tres porteros que irán a la Copa del Mundo

Video ¡La experiencia habla! Guillermo Ochoa estará en el Mundial 2026

Adolfo Ríos, ex portero de la Selección Mexicana, fue contundente al señalar que Guillermo Ochoa será el aquero titular en la Copa Mundial de la FIFA 26.

En entrevista para Tricolor al Día, Ríos señaló que Javier Aguirrre se decantará por Ochoa debido a la experiencia que tiene el portero.

“Conociendo a Javier Aguirre, Ochoa estará en la lista final. Para mí tener un arquero, independiente de la edad porque han llegado porteros mundialistas siendo titulares en sus selecciones de arriba de 40 años como Dino Zoff, Mondragón o sea arqueros que han sido titulares”

“La gran ventaja de un arquero es que no vas a competir con un chavito de 18 años en carreras de 100 metros, vas a competir con la fuerza, reflejos, personalidad, experiencia y en este caso, Memo me parece que manteniendo un nivel va a estar en Selección Nacional”

“La segunda situación de quien podría ser el segundo y tercer portero, me parece que tanto como Malagón y Rangel llevan un paso adelante. Si bien es cierto que hay otra pugna entre varios arqueros… son arqueros que podrían buscar una posibilidad si en caso de que alguien se lesione. Para mí por el momento sería Ochoa, Malagón y Rangel, en ese orden”, sentenció Adolfo Ríos.