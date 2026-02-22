    Mundial 2026

    Selección Mexicana llega a Querétaro para el partido ante Islandia

    El Tri de Javier Aguirre inició la concentración para el amistoso que se jugará en el Estadio Corregidora.

    Por:Kevin R. Yu
    Video El Tri inicia concentración en Querétaro para el partido ante Islandia


    La Selección Mexicana llegó a Querétaro donde enfrentará a Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    La noche de este domingo, el Tri comenzó la concentración para el amistoso contra la selección europea, a quien se enfrentará con jugadores de la Liga MX al no ser fecha FIFA.

    Javier Aguirre y su cuerpo técnico arribó a la ciudad de Querétaro en medio de las especulaciones sobre la posible reprogramación o cambio de sede del partido por seguridad tras los hechos violentos ocurridos en varios estados del país este domingo.

    La duda surgió luego de que el Querétaro vs. Juárez, partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, se suspendiera por esa razón.

    Sin embargo, Gibrán Araige y Mauricio Ymay reportan para TUDN que, tras reforzar las medidas de seguridad, el partido se mantiene a disputarse en La Corregidora el miércoles a las 8 pm hora local.

    La selección de Islandia aterrizó a la ciudad de Querétaro la noche del sábado, mientras que los jugadores de la Selección Mexicana reportarán en el transcurso de la noche de este domingo.

    Javier Aguirre convocó a 21 jugadores de la Liga MX para enfrentar a Islandia, partido que lo ayudará a definir los últimos cupos disponibles en su lista final para el Mundial 2026.

    El Vasco pretende enfrentar a Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo con la mayor cantidad de futbolistas que estarán en la Copa del Mundo.

    Video México vs. Islandia: Convocatoria de Seleccion Mexicana para partidos amistoso al Mundial 2026
    Mundial 2026México 2026MéxicoJavier Aguirre

