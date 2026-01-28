Mundial 2026 Se eleva la cantidad de lesionados en México rumbo al Mundial 2026 La Selección Mexicana tiene nueve bajas, dos de ellos prácticamente se perderán la Copa del Mundo.

Video ¡Un hospital! Las lesiones en el Tri rumbo al Mundial 2026

El ‘Vasco’ Aguirre y su cuerpo técnico viven momentos de incertidumbre, pues nueve de sus seleccionados, algunos titulares, están fuera de las canchas por problemas físicos.

De entrada, México prácticamente ya tiene dos bajas confirmadas para el Mundial 2026, la primera es la de Rodrigo Huescas que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha el pasado 1 de octubre en un partido de la UEFA Champions League con el Copenhague.

Mientras que la segunda baja sería la de Jesús Orozco Chiquete tras sufrir una luxación en el tobillo derecho que le obligó a ser operado en Cruz Azul y su vuelta a las canchas podría alargarse hasta el verano.

Luis Chávez también se rompió los ligamentos de la rodilla derecha en un entrenamiento con la Selección Mexicana en la Copa Oro en junio del año pasado. A diferencia de Huescas, Chávez está cerca de volver a las canchas y tendrá tiempo para recuperar su nivel y forma física con la esperanza de ir a su segunda Copa del Mundo.

México no tendrá a su capitán por tiempo indefinido luego de Edson Álvarez recayera de su lesión en el tobillo derecho y aún se desconoce la gravedad de su lesión.

Santiago Gimenez sufrió molestias crónicas en el tobillo derecho con el Milan y en diciembre tuvo que ser operado. Su regreso a las canchas se estaría dando entre marzo y abril, teniendo al menos un par de meses para ponerse a punto para la Copa Mundial 2026.

César ‘Chino’ Huerta fue sometido a una cirugía en noviembre del 2025 por una lesión en la pelvis y su vuelta a los terrenos de juego con el Anderlecht está proyectado para febrero.

Pese a ser bicampeón de Liga MX con Toluca, Alexis Vega la ha pasado mal en los últimos meses por sus lesiones y en pleno Torneo Clausura 2026 se sometió a una cirugía artroscópica de limpieza en la rodilla derecha que lo dejará inactivo hasta finales de febrero o principios de marzo.

Las lesiones no perdonan. Con 17 años, Gilberto Mora sufrió una pubalgia en Xolos que le obligó a ser baja de México para los amistosos ante Panamá y Bolivia. Aún se desconoce cuándo será su regreso a las canchas.

El último lesionado de la Selección Mexicana es Israel Reyes. América comunicó que el defensa sufrió una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derecho jugando contra Bolivia que lo hará perderse algunos partidos de la Liga MX.

Javier Aguirre estará atento a la evolución de sus seleccionados para terminar de confeccionar su convocatoria final de 26 jugadores con miras al partido de inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.