Mundial 2026 Luis Malagón sube su primera foto tras su grave lesión en el tendón de Aquiles El arquero del América divulgó una imagen en redes sociales donde se le puede ver con muletas.

A la espera de conocer la gravedad de su lesión, Luis Ángel Malagón ha estado muy activo en las redes sociales y tras enviar mensajes de agradecimiento a todos los que lo han apoyado, la mañana de este miércoles también posteó la primera imagen de él luego de su lesión.

En ella se le puede ver en muletas y con un aditamento en su pierna izquierda que le protege el tendón de Aquiles que se lastimó la noche del martes.

Y con ella escribió un sencilla mensaje en su Instagram: "Y bueno aquí vamos".

De fondo se escucha " Roncanroles sin destino" de la banda argentina Callejeros que habla de incertidumbre.

La lesión de Luis Ángel Malagón

Luis Angel Malagón se lesionó a los 37 minutos del partido entre América y Philadelphia Union de Concacaf Champions Cup.

Ocurrió cuando intentó despejar y sitnió un dolor intenso. Terminó pidiendo su cambio y abandonó la cancha del Subaru Park entre lágrimas y en camilla.

Se someterá a exámenes médicos para corroborar si se trata de una rotura parcial o completa en el tendón de Aquiles. Si es completa, su tiempo de baja sería de seis meses y se perdería el Mundial 2026.

Su lesión llega a menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026 y a tres meses exactos de que México enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural.