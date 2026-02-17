    Mundial 2026

    Selección Mexicana en vilo tras operación de Edson Álvarez: el Tri espera informes

    El mediocampista mexicano fue sometido a una operación quirúrgica y su futuro es incierto en su recuperación.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Edson Álvarez es operado: esto es lo que se sabe

    Edson Álvarez, jugador del Fenerbahce, fue ingresado a quirófano para hacerle cirugía de tobillo y la Selección Mexicana se mantiene en vilo respecto a cómo sería la recuperación del mediocampista mexicano.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Corona: El Extra de México es Mundial
    0:20

    Corona: El Extra de México es Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Quirófano en puerta? El panorama de la lesión de Edson Álvarez
    1:27

    ¿Quirófano en puerta? El panorama de la lesión de Edson Álvarez

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Vinicius sorprende al revelar sus favoritos para ganar el Mundial 2026
    1 mins

    Vinicius sorprende al revelar sus favoritos para ganar el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Marcelo Moreno Martins sale del retiro para ayudar a Bolivia rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Marcelo Moreno Martins sale del retiro para ayudar a Bolivia rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Edson Álvarez pasaría por el quirófano, afirman en Turquía, ¿Mundial 2026 en riesgo?
    1 mins

    Edson Álvarez pasaría por el quirófano, afirman en Turquía, ¿Mundial 2026 en riesgo?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México y Japón celebran el partido mil en la historia de los Mundiales
    1:32

    México y Japón celebran el partido mil en la historia de los Mundiales

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo F: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo F: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo E: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo E: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Monterrey tendrá perros robot en el Mundial 2026, ¿cómo funcionan?
    1:16

    Monterrey tendrá perros robot en el Mundial 2026, ¿cómo funcionan?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: Estos son los perros robot que tendrá el Estadio Monterrey, ¿qué hacen?
    2 mins

    Mundial 2026: Estos son los perros robot que tendrá el Estadio Monterrey, ¿qué hacen?

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Acorde con Mauricio Ymay, reportero de TUDN, el mediocampista ingresó al quirófano y se está a la espera de una buena evolulción por parte del mediocampista.

    El Tri espera ya la comunicación con el Fenerbache respecto al estado de salud de Edson Álvarez y una posible previsión de su recuperación, también de cara a los próximos compromisos de la Selección Mexicana.

    A estas alturas, no puede especificarse un tiempo de recuperación, si bien se confía en que Edson Álvarez no demore más de dos meses en volver a las canchas.

    Es prácticamente un hecho que no estará en el partido amistoso ante Portugal en la reapertura del Estadio Banorte, aunque su participación en la Copa Mundial de la FIFA 26 parece todavía como una posibilidad con no tanto peligro, siempre y cuando el tiempo de recuperación no se extienda.

    Edson Álvarez se lesionó el tobillo desde diciembre del año pasado, en un partido con el Fenerbahce ante el Galatasaray. Álvarez fue baja en la convocatoria del Fenerbahce el sábado pasado ante el Trabzonspor en lo que surgió las especulación de su estado de salud y su posible visita al quirófano, misma que ahora se confirma.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Edson ÁlvarezMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX