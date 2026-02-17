Mundial 2026 Selección Mexicana en vilo tras operación de Edson Álvarez: el Tri espera informes El mediocampista mexicano fue sometido a una operación quirúrgica y su futuro es incierto en su recuperación.

Video Edson Álvarez es operado: esto es lo que se sabe

Edson Álvarez, jugador del Fenerbahce, fue ingresado a quirófano para hacerle cirugía de tobillo y la Selección Mexicana se mantiene en vilo respecto a cómo sería la recuperación del mediocampista mexicano.

Acorde con Mauricio Ymay, reportero de TUDN, el mediocampista ingresó al quirófano y se está a la espera de una buena evolulción por parte del mediocampista.

El Tri espera ya la comunicación con el Fenerbache respecto al estado de salud de Edson Álvarez y una posible previsión de su recuperación, también de cara a los próximos compromisos de la Selección Mexicana.

A estas alturas, no puede especificarse un tiempo de recuperación, si bien se confía en que Edson Álvarez no demore más de dos meses en volver a las canchas.

Es prácticamente un hecho que no estará en el partido amistoso ante Portugal en la reapertura del Estadio Banorte, aunque su participación en la Copa Mundial de la FIFA 26 parece todavía como una posibilidad con no tanto peligro, siempre y cuando el tiempo de recuperación no se extienda.