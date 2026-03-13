Mundial 2026 Luis Ángel Malagón regresa a la Ciudad de México para iniciar recuperación El portero del América y la Selección Mexicana sufre entre los tumultos del aeropuerto para poder llegar a su vehículo.

Video Luis Ángel Malagón regresa a la Ciudad de México para su rehabilitación

Una vez que recibió el alta médica, tras su operación del tendón de Aquiles que lo dejó fuera del Mundial de 2026, Luis Ángel Malagón regresó a la Ciudad de México para iniciar su recuperación.

El portero del América y de la Selección Mexicana fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de la ciudad de Guadalajara, donde solamente permaneció hasta recibir el aval médico para comenzar su rehabilitación, misma que será con su actual club.

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Su arribo a la Ciudad de México se dio un tanto atropellada y en medio de tumultos ocasionados por la presencia de varios medios de comunicación, mismos a los que no quiso dar entrevistas e incluso, hasta hubo cierta molestia del jugador cuando no lo dejaban pasar con la silla de ruedas e incluso, al parecer recibió cierto impacto en la pierna recién operada.

La recuperación de Luis Ángel Malagón durará, según un comunicado del mismo Club América, entre seis y ocho meses, por lo que no solamente quedará fuera del Mundial de 2026, sino que incluso no podrá estar en gran parte del próximo torneo de la Liga MX.