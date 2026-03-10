México 2026 La maldición de las lesiones de la Selección Mexicana rumbo a los Mundiales Luis Ángel Malagón está por unirse a una lista negra de jugadores que sufrieron una lesión que los apartó de la Copa del Mundo de la FIFA.

Video La lista de jugadores con lesión que los apartó de un Mundial con la Selección Mexicana

Con la ruptura del tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón que lo pone prácticamente fuera del Mundial 2026, el portero de las Águilas del América se suma a una lista negra de jugadores lesionados a meses de una Copa del Mundo de la FIFA y que les apartó de jugarla.

Hoy no sólo es el guardameta de la Águilas el que, a falta de confirmación oficial, será baja para el torneo a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá este verano, pues Rodrigo Huescas fue el primer descartado por el propio Javier Aguirre.

Uno de los primeros y más sonados fue Alberto Onofre, quien murió en enero de 2025 a los 77 años de edad y que se perdió el Mundial 1970, como ahora, en México, tras una fractura de tibia y peroné a sólo cuatro días de la justa.

Para el Mundial Estados Unidos 1994 fue el caso de Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz, quien se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en un partido ante Canadá que lo alejó de la Copa del Mundo.

Claudio Suárez, histórico de la Selección Mexicana, no fue a Corea-Japón 2002 tras fractura de peroné en el pie derecho y que aunque logró recuperarse, no fue considerado por Javier ‘el Vasco’ Aguirre.

Luis Montes y Juan Carlos Medina se perdieron el Mundial Brasil 2014; el primero por una fractura de tibia y peroné en un encuentro amistoso contra Ecuador y ‘Negrito’ Medina por pinzamiento antelateral en el tobillo derecho.

Para el Mundial Rusia 2018, Víctor ‘Pocho’ Guzmán sufrió una ruptura de ligamento cruzado y los meniscos que lo alejó de la convocatoria decisiva. Néstor Araujo también se perdió esa justa por una tendinitis.

Para el Mundial Qatar 2022 el turno de la ‘maldición’ de las lesiones fue para Jesús ‘Tecatito’ Corona debido a una fractura de peroné y ruptura de ligamentos en el tobillo izquierdo y la cual se provocó en un entrenamiento con Sevilla.