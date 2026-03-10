    Mundial 2026

    Camiseta de México logra Récord Guinness de cara al Mundial 2026

    La playera del Tri fue recreada por más de 4 mil personas en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Chiapas.

    Por:Kevin R. Yu
    Video México logra Récord Guinness por playera gigante antes del Mundial 2026

    México rompió un Récord Guinness de cara al Mundial 2026 en el que el país será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá del próximo 11 de junio al 19 de julio.

    México logró ensamblar la camiseta más grande del mundo hecha por personas en un acto organizado por el gobierno mexicano rumbo a la Copa del Mundo.

    El evento se llevó a cabo en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tuvo una participación de 4 mil 757 personas envueltos en los colores verde, blanco y rojo.

    La playera del Tri midió 48 metros de ancho por 35.5 metros de alto, “integrando la representación de las 32 entidades federativas como símbolo de unidad nacional en el camino hacia 2026”.

    Bajo el programa Mundial Social 2026, el gobierno de México buscará establecer dos marcas más antes de que inicie la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en la Ciudad de México con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Banorte.

    México va por los Récord Guinness de la “clase de futbol más grande” este domingo 15 de marzo en el Zócalo capitalino y por el “mural de futbol más grande”, programado a finales de mayo en Baja California Sur.

