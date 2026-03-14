Mundial 2026 Julián Araujo presenta lesión con Celtic y se prenden las alarmas en Selección Mexicana El defensa mexicano no tuvo actividad este fin de semana ante Motherwell.

Video Julián Araujo se lesiona con Celtic y prende las alarmas en Selección Mexicana

Javier Aguirre parece no tener descanso ante la cascada de lesiones que sus seleccionados han experimentado en días recientes de cara al Mundal 2026.

Un día después de la lamentable lesión de Marcel Ruiz que lo dejará sin jugar la Copa del Mundo, las malas noticias ahora llegan desde Escocia, donde se ha dado a conocer que Julián Araujo presentó una lesión y por ello no fue convocado para el juego de este sábado con el Celtic.

PUBLICIDAD

El entrenador del conjunto del trébol, Martin O'Neill, detalló en rueda de prensa el porqué Araujo no estuvo presente este sábado en el partido ante Motherwell:

"Se lesionó en el transcurso de la semana, se sintió muy muy rígido después del partido del domingo. Sintió un poco de molestia en el muslo, así que no había por qué arriesgarlo", detalló.

Aunque la baja de Araujo parece no ser de gravedad, las lesiones a menos de 90 días del arranque del Mundial y de la lista definitiva de la Selección Mexicana parecen estar a la orden del día.