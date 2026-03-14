    Mundial 2026

    Julián Araujo presenta lesión con Celtic y se prenden las alarmas en Selección Mexicana

    El defensa mexicano no tuvo actividad este fin de semana ante Motherwell.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Julián Araujo se lesiona con Celtic y prende las alarmas en Selección Mexicana

    Javier Aguirre parece no tener descanso ante la cascada de lesiones que sus seleccionados han experimentado en días recientes de cara al Mundal 2026.

    Un día después de la lamentable lesión de Marcel Ruiz que lo dejará sin jugar la Copa del Mundo, las malas noticias ahora llegan desde Escocia, donde se ha dado a conocer que Julián Araujo presentó una lesión y por ello no fue convocado para el juego de este sábado con el Celtic.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Marcel Ruiz y las opciones que tiene Javier Aguirre para sustituirlo para el Mundial: ¿Obed o Fidalgo?
    2 mins

    Marcel Ruiz y las opciones que tiene Javier Aguirre para sustituirlo para el Mundial: ¿Obed o Fidalgo?

    Seleccion Mexico
    Luis Ángel Malagón regresa a la Ciudad de México para iniciar recuperación
    1 mins

    Luis Ángel Malagón regresa a la Ciudad de México para iniciar recuperación

    Seleccion Mexico
    Malagón recibe un mensaje de aliento de la Selección Mexicana
    1 mins

    Malagón recibe un mensaje de aliento de la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana presenta su nuevo camión previo al Mundial 2026
    1 mins

    Selección Mexicana presenta su nuevo camión previo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Luis Malagón sube primera foto tras su grave lesión en el tendón de Aquiles
    1 mins

    Luis Malagón sube primera foto tras su grave lesión en el tendón de Aquiles

    Seleccion Mexico
    La maldición de las lesiones de la Selección Mexicana rumbo a los Mundiales
    2 mins

    La maldición de las lesiones de la Selección Mexicana rumbo a los Mundiales

    Seleccion Mexico
    Mundial 2026: las opciones de Javier Aguirre ante lesión de Luis Ángel Malagón
    3 mins

    Mundial 2026: las opciones de Javier Aguirre ante lesión de Luis Ángel Malagón

    Seleccion Mexico
    Malagón se lesiona con América en Concacaf y ¿se pierde el Mundial?
    1 mins

    Malagón se lesiona con América en Concacaf y ¿se pierde el Mundial?

    Seleccion Mexico
    Camiseta de México logra Récord Guinness de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Camiseta de México logra Récord Guinness de cara al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Fidalgo y Ochoa recibirán convocatoria de México, clubes reciben solicitud
    1 mins

    Fidalgo y Ochoa recibirán convocatoria de México, clubes reciben solicitud

    Seleccion Mexico

    El entrenador del conjunto del trébol, Martin O'Neill, detalló en rueda de prensa el porqué Araujo no estuvo presente este sábado en el partido ante Motherwell:

    "Se lesionó en el transcurso de la semana, se sintió muy muy rígido después del partido del domingo. Sintió un poco de molestia en el muslo, así que no había por qué arriesgarlo", detalló.

    Aunque la baja de Araujo parece no ser de gravedad, las lesiones a menos de 90 días del arranque del Mundial y de la lista definitiva de la Selección Mexicana parecen estar a la orden del día.

    Desde su llegada al futbol de Escocia tras un período deslucido en la Premier League, Julián Araujo se ha ganado el corazón de los fanáticos del Celtic y se ha afianzado en la titularidad.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Julián Araujo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX