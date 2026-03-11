    México 2026

    Malagón recibe un mensaje de aliento de la Selección Mexicana

    El portero del América y de México se perderá el Mundial 2026 este verano tras confirmarse gravedad de lesión.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Luis Ángel Malagón recibe emotivo mensaje de la Selección Mexicana

    La Selección Mexicana lanzó este miércoles un mensaje de apoyo a la Luis Ángel Malagón tras confirmarse al ruptura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera del Mundial 2026.

    La lesión del portero del América se suscitó en el partido ante Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup 2026 y encendió de inmediato las alarmas.

    El propio Malagón se pronunció en las redes sociales con un mensaje y horas después posteó la primera imagen en un hospital, esto previo a ser operado el jueves en Guadalajara.

    EL MENSAJE DEL TRI A MALAGÓN


    A través de las redes sociales, fue como la Selección Mexicana envió estas palabras a Luis Ángel Malagón tras su lesión, donde manda buenos deseos.

    "Ángel, cuentas con todo el apoyo de los Incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México. Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, ‘Mala’!".

    Malagón se suma a una lista de jugadores mexicanos lesionados de cara al Mundial 2026, donde Javier Aguirre empieza a tener dolores de cabeza para su lista final para la Copa del Mundo.

    Este mismo miércoles, la Selección Mexicana presentó su nuevo autobús, que servirá para los partidos amistosos previo al Mundial 2026.

    Video América confirma la gravedad de la lesión de Luis Ángel Malagón
    México 2026Mundial 2026Luis MalagónAmérica

