México 2026 Mundial 2026: las opciones de Javier Aguirre ante lesión de Luis Ángel Malagón La salida en camilla y entre lágrimas de Malagón en la Concacaf Champions Cup hace reconsiderar una posible lista para para la Copa del Mundo.

La convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para el Mundial 2026 levanta expectativas y conforme el tiempo corre y se acerca el inicio del torneo con el partido inaugural en el Estadio Banorte, los ojos en el equipo nacional comienzan a estar en alertas.

Ahora con la lesión del portero de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón, quien salió en camilla y entre lágrimas las alarmas no sólo se encendieron en su club, sino también en la Selección Mexicana luego de confirmarse la gravedad.

Una rotura en el tendón de Aquiles lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos seis meses y por lo tanto lo deja marginado de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.

¿QUIÉNES SON LOS PORTEROS A CONSIDERAR PARA EL MUNDIAL 2026?

Si de por sí la portería de la Selección Mexicana era una incógnita en cuanto elegir al guardameta titular para el Mundial 2026, ahora parece complicarse aún más sin Luis Ángel Malagón, quien se perfilaba como el hombre estelar de la posición.

Como si de un presagio se tratara, Javier Aguirre envió una solicitud de apartado para Guillermo Ochoa dirigido a su club en Chipre, como lo hizo también con Álvaro Fidalgo hacia el Real Betis de LaLiga.

La posibilidad de que Memo Ochoa participe en su sexta Copa del Mundo de la FIFA es latente ahora tras la lesión de Luis Ángel Malagón, pero aún falta definir a los otros dos guardametas así como elegir quién estará en la alienación inicial de México.

Estas son las opciones a portero en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: