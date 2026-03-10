    México 2026

    Malagón se pierde el Mundial 2026 tras salir lesionado con América

    El guardameta sufre fuerte lesión y sale entre lágrimas en visita de las Águilas al Philadelphia Union.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Terrible! Malagón sale lesionado y se encienden las alarmas en el Tri

    Luis Ángel Malagón, portero de América, vivió momentos de drama que afectan su futuro no solo con las Águilas, sino también con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    El guardameta azulcrema salió lesionado del partido entre Philadelphia Union y América en la Concacaf Champions Cup.

    Andrés Vaca, narrador de TUDN, confirmó en plena transmisión del encuentro en el Subaru Park que Luis Ángel Malagón sufrió rotura del tendón de Aquiles y que, en efecto, esto significaría que el guardameta se perdería el Mundial 2026.

    A falta de que América lo haga oficial, la lesión de Luis Ángel Malagón podría significar estar fuera de las canchas por seis meses.

    Cerca del final del primer tiempo, Malagón pisó mal al momento de querer hacer un despeje. De inmediato, fue al césped.

    Rodolfo Cota calentó y entró en su lugar, mientras que Malagón fue retirado en camilla, además de que salió entre lágrimas de la cancha del Subaru Park.

