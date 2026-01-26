    Club Tijuana

    Dan a conocer el grado de la lesión de Gilberto Mora que causó su baja de Selección Mexicana

    Francisco Arredondo nos dijo la verdadera razón por la que el jugador no pudo estar ante Panamá y Bolivia con la Selección Mexicana.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Se revela la lesión que alejó a Gilberto Mora de la Selección Mexicana

    Una de las mayores preocupaciones que se dieron en torno a la Selección Mexicana durante sus amistoso ante Panamá y más adelante de visita a Bolivia, fue la baja de Gil Mora, de quien poco se sabía de la lesión que causó todo.

    " Molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX", fueron las razones dadas por la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales en su momento, aunque sin ir a fondo sobre el tema.

    A decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, a falta de un comunicado oficial del Club Tijuana, se trataría de una pubalgia, misma que necesitaría de un tratamiento adecuado, reposo y saber de su evolución de forma constante.

    Esta situación de Gil Mora que enciende las alarmas en la Selección Mexicana podría deberse a exceso de trabajo y partidos, así como falta de descanso para el jugador de 17 años de los Xolos y hasta el tema de la cancha sintética del Estadio Caliente.

    El jugador de la Selección Mexicana estaría cumpliendo la mayoría de edad en octubre de este 2026, por lo que ya podría ser vendido en verano mediante un preacuerdo, por lo que su participación en el Mundial sería esencial si aspira al futbol de Europa.

