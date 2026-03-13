Mundial 2026 Marcel Ruiz y las opciones que tiene Javier Aguirre para sustituirlo para el Mundial: ¿Obed o Fidalgo? El 'Vasco' Aguirre está en serios problemas después de acumular otra baja por lesión de cara al Mundial 2026.

Video ¿Fidalgo u Obed Vargas? Las opciones de Javier Aguirre para el Mundial en lugar de Marcel Ruiz

Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca y la Selección Mexicana, se lesionó del ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que se perderá la próxima Copa Mundial de la FIFA 26.

Ante esto, Javier Aguirre, director técnico del conjunto mexicano, tiene un grave problema en el panorama al tratar de encontrar ahora a un jugador que pueda suplir al mediocampista del Toluca.

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El mediocampo era quizás el sector del campo que más tenía definido Javier Aguirre, pero ante las lesiones, es momento de ajustar y tratar de encontrar al elemento ideal que pueda ir a la Copa del Mundo.

LAS OPCIONES QUE TIENE JAVIER AGUIRRE PARA SUPLIR A MARCEL RUIZ PARA EL MUNDIAL 2026



Marcel Ruiz era un elemento que poco a poco se ganaba la confianza del 'Vasco', incluso para la titularidad en el Tri. Lo cierto es que su lugar queda vacante dentro de los 26 elementos en la lista de la convocatoria final ara el Mundial 2026.

Estos son algunos de los elementos que levantan la mano para asistir con la Selección Mexicana al Mundial.

Álvaro Fidalgo : si antes de la lesión de Marcel Ruiz, el español naturalizado mexicano ya estaba en el panorama de Javier Aguirre, ante esta baja quizás su lugar está mucho más probable. De entrada, asistirá a la Fecha FIFA para los partidos ante Portugal y Bélgica.

: si antes de la lesión de Marcel Ruiz, el español naturalizado mexicano ya estaba en el panorama de Javier Aguirre, ante esta baja quizás su lugar está mucho más probable. De entrada, asistirá a la Fecha FIFA para los partidos ante Portugal y Bélgica. Obed Vargas : el jugador del Atlético de Madrid, juvenil, tambien tenia posibilidades para estar en la Copa del Mundo. Si Javier Aguirre ya tenia en mente a Fidalgo, es muy probable que el elemento 'colchonero' también tenga cabida.

: el jugador del Atlético de Madrid, juvenil, tambien tenia posibilidades para estar en la Copa del Mundo. Si Javier Aguirre ya tenia en mente a Fidalgo, es muy probable que el elemento 'colchonero' también tenga cabida. Carlos Rodríguez : probado, con exeriencia en Selección Mexicana y de buen momento con el Cruz Azul actualmente en el Clausura 2026.

: probado, con exeriencia en Selección Mexicana y de buen momento con el Cruz Azul actualmente en el Clausura 2026. Iker Fimbres : quizás no como titular, pero el juvenil de los Rayados de Monterrey es una opción interesante para Javier Aguirre como relevo.

: quizás no como titular, pero el juvenil de los Rayados de Monterrey es una opción interesante para Javier Aguirre como relevo. Brian Gutiérrez : el mediocampista de Chivas asistió a la última convocatoria de Javier Aguirre en el Tri y su buen momento con el Rebaño podría tomarse en cuenta.

: el mediocampista de Chivas asistió a la última convocatoria de Javier Aguirre en el Tri y su buen momento con el Rebaño podría tomarse en cuenta. Erick 'Chiquito' Sánchez: Si bien cumple con otras funciones, Javier Aguirre podria considerar al jugador del América en caso de una variante táctica.