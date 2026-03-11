México 2026 Selección Mexicana presenta su nuevo camión previo al Mundial 2026 En un evento este miércoles se reveló el nuevo transporte de México para próximos partidos.

Video Selección Mexicana presenta su nuevo autobús previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana presentó este miércoles el nuevo camión que usará previo al Mundial 2026 que arrancará el próximo 11 de junio con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La presentación llega a horas de darse a conocer la baja para el Mundial 2026 de Luis Ángel Malagón por lesión con el América.

Así, este miércoles en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) en la Ciudad de México, se llevó a cabo esta presentación ante los medios.

No hubo presencia de jugadores de la Selección Mexicana ni de ningún directivo de la Federación Mexicana de Futbol en la revelación de este autobús.

Con el lema "Amantes del Orgullo", la marca encargada del camión del Tri, dio el anuncio también en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

"Te presentamos el autobús oficial que, además de acompañar a nuestra Selección Nacional de México en su viaje por la pasión y el orgullo, ahora tú también podrás ser parte de la alineación. Siéntete como un verdadero jugador, al viajar en uno de los autobuses que tendrán la imagen oficial de la Selección Nacional de México en tus destinos favoritos".

De igual forma, se dio a conocer que habrá dos turibús que circularán en la Ciudad de México y en Puebla, los cuales tendrán esta misma identidad para los que suban a este medio de transporte.

Hace unos días se presentó el avión oficial de la Selección Mexicana que llevará a los jugadores del Tri a sus diferentes destinos para sus partidos amistosos en otras ciudades.