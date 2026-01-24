México 2026 Javier Aguirre hace dos revelaciones sorpresivas para la convocatoria final del Mundial 2026 El 'Vasco' da dos pistas importantes respecto a lo que podría ser la lista de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

Video Javier Aguirre suelta dos 'bombitas' para la convocatoria final del Mundial 2026

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dejó un par de pistas respecto a lo que podría venir para la convocatoria final del Tri para el Mundial 2026.

Previo al partido ante Bolivia, el 'Vasco' señaló que tiene ya un "80%" de la lista final de jugadores que contemplará para la lista final rumbo a la Copa del Mundo y reiteró en específico que la posición de portero no le tiene con preocupación.

"Desde que estamos aquí, han sido ejemplares, han convivido hasta con siete porteros distintos, hoy estoy muy tranquilo en esa posición, ayer comentaba con colegas bolivianos, ponía una cantidad de tener como un 80 % de la lista final, sin equivocarme, donde menos problemas tengo es en la portería".

Además, Javier Aguirre refirió a que tiene contemplados al menos a tres jugadores delanteros para esa lista final rumbo a la Copa del Mundo.

"No lo sé, hoy no lo sé (delanteros), mi respuesta inconsciente es que hay tres seguros".

JULIÁN QUIÑONES Y SUS CHANCES DE LLEGAR AL MUNDIAL CON MÉXICO



Javier Aguirre habló también de Julián Quiñones, elemento actual del Al-Qadisiya de la liga de Arabia Saudita, y señaló que si bien no ha estado del todo contemplado en sus convocatorias, tiene las puertas abiertas para el Mundial 2026.

"Es difícil hablar de jugadores que no están. Julián es un grandísimo muchacho, espectacular, hizo cosas maravillosas, a nosotros nos ha ayudado, tiene un registro no fácil de encontrar, creo que, y lo he dicho, nadie tiene las puertas cerradas con nosotros, siendo mexicano, es elegible, entran 26 y es un jugador como muchos que andan por afuera, son elegibles".