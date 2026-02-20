Mundial 2026 Javier Aguirre confirma convocatoria de Fidalgo para amistosos ante Portugal y Bélgica El Vasco asegura que solo faltan dos jugadores en su XI para la inauguración del Mundial 2026.

La primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana de cara a los partidos amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica está cada vez más cerca de concretarse tras las palabras de Javier 'Vasco' Aguirre.

En declaraciones para el podcast de Jorge 'El Burro' Van Rankin, En Estado Burresco, Aguirre aseguró que no puede darse el lujo de no probar a jugadores talentosos como Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, recién llegados al futbol europeo con Atlético de Madrid y Real Betis, respectivamente.

"Se fue Obed Vargas (a Europa), estaba seguro que no iba a ir, nació en Alaska, jugó en Seattle muchos partidos y temporadas, muy joven, entonces el estar en América en casa (Fidalgo) y en Seattle, y luego en la liga española tengo que poner automáticamente los focos en esos cuates, tengo que hacerlo.

"Tengo que traerlos (a Selección) para verlos, no los he traído nunca. Bueno, a Obed sí lo traje un par de partidos, tiene pantalones. A Álvaro no lo conozco nada, lo tengo que traer", sentenció el Vasco.

VASCO AGUIRRE TIENE CASI DEFINIDA LA ALINEACIÓN VS. SUDÁFRICA

En ese mismo tenor, Javier Aguirre confirmó que tiene más del 90 por ciento de su alinación definida para el juego inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica a celebrarse por tercera ocasión en la historia de las Copas del Mundo de FIFA en el Estadio Azteca.

"Me faltan dos (jugadores), no cambio, no (sobre los 9s’), a menos que haya una tragedia, espero que no. Que también hay cosas buenas de repente de aquí al final que salga un cabrón y no para de jugar bien".