Mundial 2026 Alexis Vega calla rumores y se dice listo para jugar el Mundial 2026 El mediocampista del Toluca sale al paso para aclarar su situación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Video ¿Va al Mundial? Alexis Vega responde: "Siempre estoy en todos lados"

Alexis Vega, jugador de los Diablos Rojos del Toluca y la Selección Mexicana, desmintió rumores que lo ponían fuera de la lista final del Tri para disputar la Copa Mundial de la FIFA 26.

De cara al partido amistoso ante Australia en Pasadena, Alexis Vega se refirió a esos rumores al señalar que él es objeto de discusión siempre y minimizó el hecho de que no está listo físicamente para el magno evento.

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"No es nada nuevo, sabemos que mencionan a Alexis siempre, pase algo bueno, pase algo malo, siempre estoy en todos lados, pero estoy tranquilo, feliz de estar acá, estoy privilegiado de poder estar acá, pelear por un lugar en el Mundial, físicamente estoy vien, cada día me siento mejor, he estado entrenando todos los días en la selección, estoy ilusionado de poder representar a mi país, y bueno, estoy disfrutando el día a día", señaló Vega.

Además, el atacante del Toluca dejó en claro que los nervios por disputar una Copa del Mundo en casa todavía no llegan al plantel, aunque es quizás por la situación atípica que se ha vivido.

"Viendo a mis compañeros, hasta la fecha no siento que es un Mundial en México, nos pasó en Qatar, que viajamos antes a Barcelona, ahora estamos en nuestra ciudad, nuestro país, ya cuando estemos a nada del primer partido se van a sentir esos nervios.