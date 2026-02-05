    Copa Del Rey

    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutan en el Real Betis vs. Atlético

    Los dos jugadores mexicanos tienen sus primeros minutos con sus respectivos nuevos equipos dentro de la Copa del Rey.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así fueron los debuts de Fidalgo y Obed en sus nuevos equipos en España


    El Atlético de Madrid de Obed Vargas se impuso al Real Betis de Álvaro Fidalgo en un duelo en donde prácticamente solo un equipo salió al terreno de juego, donde también ingresó el ahora exelemento del Club América y el ex del Seattle Sounders.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Copa Del Rey

    Obed Vargas fue convocado por primera vez con el Atlético de Madrid
    2 mins

    Obed Vargas fue convocado por primera vez con el Atlético de Madrid

    Copa del Rey
    Álex Padilla comete grave error, pero Athletic Club avanza en la Copa del Rey
    1 mins

    Álex Padilla comete grave error, pero Athletic Club avanza en la Copa del Rey

    Copa del Rey
    Albacete vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido
    1 mins

    Albacete vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido

    Copa del Rey
    Real Madrid vence a Talavera con polémica y doblete de Mbappé
    1 mins

    Real Madrid vence a Talavera con polémica y doblete de Mbappé

    Copa del Rey
    Borja Diaz y su increíble parecido a Sergio Ramos en el Guadalajara vs. Barcelona
    1 mins

    Borja Diaz y su increíble parecido a Sergio Ramos en el Guadalajara vs. Barcelona

    Copa del Rey
    Papá de Lamine Yamal insulta al Real Madrid tras recordar cuando era fan merengue
    1 mins

    Papá de Lamine Yamal insulta al Real Madrid tras recordar cuando era fan merengue

    Copa del Rey
    Lamine Yamal lanza dardo al Real Madrid tras ser campeón con Barcelona
    1 mins

    Lamine Yamal lanza dardo al Real Madrid tras ser campeón con Barcelona

    Copa del Rey
    Rüdiger enfurece e intenta golpear al árbitro en el Barcelona vs. Real Madrid
    1 mins

    Rüdiger enfurece e intenta golpear al árbitro en el Barcelona vs. Real Madrid

    Copa del Rey
    Barcelona gana un partido épico el Clásico de Final de Copa del Rey al Real Madrid
    2 mins

    Barcelona gana un partido épico el Clásico de Final de Copa del Rey al Real Madrid

    Copa del Rey
    El nuevo look de Lamine Yamal que sorprende al Real Madrid para la Final de Copa del Rey
    1 mins

    El nuevo look de Lamine Yamal que sorprende al Real Madrid para la Final de Copa del Rey

    Copa del Rey

    Álvaro Fidalgo entró al partido en el descanso, cuando el partido ya estaba cuesta arriba y prácticamente definido a favor del conjunto visitante en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y el naturalizado mexicano tuvo la encomienda de tratar de revertir la tendencia, pero poco pudo hacer para evitar el marcador de 5-0 que sufrió su equipo.

    El turno de Obed Vargas fue ya avanzado el compromiso, con el encuentro finiquitado, pero a tiempo para unirse a la gran fiesta 'Colchonera' en este duelo de Cuartos de Fina.

    David Hancko abrió el marcador a los 12', Giuliano Simeone extendió el marcador a los 30' y la goleada se hizo oficial siete minutos después con Lookman.

    Antoine Griezmann extendió la ventaja a los 62', ya con Álvaro Fidalgo en la cancha y Thiago Almada cerró la cuenta en una jugada que acompañó el recién ingresado Obed Vargas, quien tenía cuatro minutos en el terreno de juego (entró a los 79' en lugar de Lookman).

    Fue el inicio de la aventura de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, dos elementos que prometen dar de qué hablar en el futbol español, aunque de momento, Vargas es el único que sigue en pie en la Copa del Rey.

    Relacionados:
    Copa Del ReyMexicanos en el ExteriorReal BetisAtlético de Madrid

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX