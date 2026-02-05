Copa Del Rey Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutan en el Real Betis vs. Atlético Los dos jugadores mexicanos tienen sus primeros minutos con sus respectivos nuevos equipos dentro de la Copa del Rey.

Video Así fueron los debuts de Fidalgo y Obed en sus nuevos equipos en España



El Atlético de Madrid de Obed Vargas se impuso al Real Betis de Álvaro Fidalgo en un duelo en donde prácticamente solo un equipo salió al terreno de juego, donde también ingresó el ahora exelemento del Club América y el ex del Seattle Sounders.

PUBLICIDAD

Álvaro Fidalgo entró al partido en el descanso, cuando el partido ya estaba cuesta arriba y prácticamente definido a favor del conjunto visitante en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y el naturalizado mexicano tuvo la encomienda de tratar de revertir la tendencia, pero poco pudo hacer para evitar el marcador de 5-0 que sufrió su equipo.

El turno de Obed Vargas fue ya avanzado el compromiso, con el encuentro finiquitado, pero a tiempo para unirse a la gran fiesta 'Colchonera' en este duelo de Cuartos de Fina.

David Hancko abrió el marcador a los 12', Giuliano Simeone extendió el marcador a los 30' y la goleada se hizo oficial siete minutos después con Lookman.

Antoine Griezmann extendió la ventaja a los 62', ya con Álvaro Fidalgo en la cancha y Thiago Almada cerró la cuenta en una jugada que acompañó el recién ingresado Obed Vargas, quien tenía cuatro minutos en el terreno de juego (entró a los 79' en lugar de Lookman).