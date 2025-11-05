    México

    Convocatoria de Armando Hormiga González a Selección Mexicana es probable

    El delantero de Chivas puede aprovechar las ausencias de Julián Quiñones y Santiago Gimenez.

    Antonio Quiroga.
    El boom de Armando 'Hormiga' González para ser convocado a la Selección Mexicana por sus actuaciones en Chivas y puede rendir frutos de cara a la convocatoria de Javier Aguirre.

    Para los partidos contra Uruguay y Paraguay de la siguiente Fecha FIFA de noviembre, El Vasco dará a conocer la lista de convocados este viernes 7 de noviembre.

    De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN en el programa Insiders, Armando 'Hormiga' González tiene probabilidades de estar en el llamado de Aguirre para estos partidos.

    "Lo de la Hormiga me dicen que es muy probable que esté, no me lo confirmaron porque las cartas a los de México se mandan el mismo día de la lista, no han mandado las cartas a los clubes mexicanos. Me cuentan que la Hormiga a va a estar y con la baja de Quiñoes y Santi es muy probable".

    'Hormiga' González cuenta con 11 goles y es líder de goleo de la Liga MX junto a Joao Pedro y Paulinho, por lo que la ausencia de varios delanteros del Tri pueden empujar ese llamado.

    El delantero de las Chivas tiene menos de 23 años y ha sido el hombre gol del Rebaño Sagrado desde hace meses.

