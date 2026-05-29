México 2026 El mensaje de Orbelín Pineda al futbolista mexicano que busca una oportunidad El jugador del AEK de Grecia reconoce que habló con su esposa para comenzar una nueva aventura en el futbol de Europa.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video El mensaje de Orbelín Pineda a los futbolistas jóvenes en México

El seleccionado de México, Orbelín Pineda, habló en el día de medios previo al partido ante Australia del próximo sábado rumbo a la Copa del Mundo y uno de los cuestionamientos del conductor de TUDN, Alex de la Rosa, fue el mensaje que les daría a los jóvenes mexicanos que buscan un lugar en Europa.

“Es difícil el encontrar palabras para estos jóvenes, porque tenemos todo en México, ustedes lo pueden vivir cuando salen a otro país, te toca tocar puertas, que no conoces a nadie, en lo personal me hice fuerte con mi esposa”, aseguró Pineda.

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El jugador agregó que le dejó claro a su pareja que si quería vivir una gran experiencia tendrían que salir de México, para conocer otras culturas, otro país, para el día de mañana les fuera de mejor manera.

“Te lo pones en mente, porque hay muchos jóvenes con calidad y es mentalmente si quieren o no trascender y ponerse el foco en Europa”.

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