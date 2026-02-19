Mundial 2026 La gran prueba de Fidalgo con México para ganarse su lugar en el Mundial 2026 El futbolista del Betis tendrá su gran prueba en Selección Mexicana en su debut ante Portugal y/o Bélgica.

Álvaro Fidalgo aún no debuta con la Selección Mexicana, por lo que es muy pronto decir que tiene un lugar asegurado en el Tri para la Copa Mundial de la FIFA 26.

En ese sentido, Gibrán Araige informó en Insiders TUDN que Fidalgo tendrá su oportunidad luego de que Javier Aguirre lo tiene contemplado para su convocatoria de la fecha FIFA de marzo, donde el Tri se medirá a Portugal y Bélgica.

“Confirmado que va a estar contra Portugal, él iba a estar en esta fecha no FIFA contra Islandia, pero se fue al Betis y no puede ser convocado”, comenzó diciendo Gibrán.

Fidalgo tendrá su gran prueba en su debut con Selección Mexicana, pues el ‘Vasco’ Aguirre está por completar su convocatoria final para el Mundial 2026, donde su posición es de las más, sino la más competida a menos de cuatro meses para el inicio de la justa mundialista.

“La información que tengo es que el Vasco todavía no lo ve con el lugar seguro en el Mundial, tendrá que ir Fidalgo a selección a ganarse su lugar, a que lo olfateé el Vasco y que le guste cómo es en la cancha, en el vestidor y en el grupo.

“Es una zona muy poblada y con muchos jugadores que le gustan al Vasco, no la va a tener muy fácil Fidalgo, va a tener que demostrar contra Portugal y Bélgica”, mencionó Gibrán.

La competencia directa de Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana es Gilberto Mora, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Obed Vargas y Orbelín Pineda.

Apenas llegó al Betis y Fidalgo se ha ganado el corazón de la afición del Betis por sus acciones dentro y fuera de la cancha. El mexicano ha disputado tres partidos en España, dos de LaLiga y uno de Copa del Rey.