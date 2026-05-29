Mundial 2026 'Chino' Huerta revela cómo recibió el llamado a la Selección Mexicana El atacante aseguró que se le enchina la piel en pensar en hacer historia en la Copa del Mundo.

Video ‘Chino’ Huerta revela como se dio su llamado al Tri

César Huerta contó entre risas como se dio su llamada a la Selección Mexicana luego de que por un momento perdiera la esperanza de pelear por un lugar en el Mundial 2026.

En conferencia de prensa el atacante mexicano indicó que tuvo que cortar sus vacaciones de último momento para cumplir con uno de sus sueños.

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"Me habló Duilio Davino, que tenía que presentarme en selección, mucha felicidad. Obviamente te mentiría si te digo que no me hacía ilusión o que había perdido la esperanza, porque al final eso es lo último que muere y me sentí con mucha, mucha emoción, mucha ilusión y muy feliz de hoy poder estar aquí compitiendo en un lugar"

“Yo termino el domingo mi torneo, se acaba y yo estaba esperando… estaba 50-50. Estábamos en Roma y ahí me llegó la llamada de Duilio y bueno, tuve que cortar ahí un poquito los días de descanso con la familia para poder venir a competir en un lugar”, contó Huerta.

Asimismo, César Huerta aseguró que se le enchina la piel pensar en que puede hacer historia con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

“Yo pienso que el orgullo, la ilusión, como bien tú dices estar en casa, ver el estadio lleno… creo que más que responsabilidad es esa responsabilidad convertirla en algo bueno en motivación, en ilusión, en orgullo, en querer hacer historia en tu país”