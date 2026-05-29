Mundial 2026 ¿Edson Álvarez regresa a la Liga MX? Ojo a sus palabras tras su paso por Turquía El jugador mexicano se sincera sobre lo que planea para su futuro y advierte que factores externos le impidieron jugar más en Fenerbahce.

Video Edson Álvarez tiene estos planes a futuro como futbolista

Edson Álvarez, jugador mexicano perteneciente al West Ham de Inglaterra, reconoció que su plan es seguir en Europa, si bien hay rumores de interés por su regreso a la Liga MX.

En entrevista exclusiva para TUDN de cara al partido amistoso entre México y Australia, Edson Álvarez dejó en claro que si bien no hay nada cerrado en su futuro, él prefiere seguir en el viejo continente.

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"Sinceramente, hoy en día priorizo mi carrera y hoy también soy padre de familia, quiero darle una mejor vida a mis hijas, y estar en Europa me habla de seguir creciendo como persona y darle la oportunidad a mis hijas, a mi familia, si Dios lo permite, quiero estar muchos años allá, ese es mi plan, la vida tendrá otros planes, no estoy peleado con nada, será bueno, yo sabré hacer que sea bueno", señaló Edson Álvarez.

De cara a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26, Edson Álvarez señaló que se encuentra bien físicamente desde hace tiempo, aunque 'factores externos' en Turquía impidieron que tuviera más acción en la recta final de la temporada.