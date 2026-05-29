México 2026 Santiago Gimenez cambia el chip para vivir “un sueño” con México en el Mundial 2026 Santi habló del proceso que tuvo desde su ausencia en el Mundial Qatar 2022 hasta ahora que está a punto de jugar una y reveló que Ochoa es un jugador a seguir.

Video Chaquito hace frente a la adversidad y cambia el chip para “vivir un sueño”

Santiago Gimenez, delantero de la Selección Mexicana, confesó que si bien su última temporada con AC Milan no fue la mejor, ahora cambia el chip para vivir “un sueño” en el Mundial 2026 donde son coanfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Santi Gimenez sólo marcó un gol en toda la temporada 2025-2026 y fue dentro de la Coppa Italia, en la Serie A del Calcio se fue en blanco en un año en el que se debió someter a una cirugía que le obligó a parar un momento.

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“El futbol es así, la vida es así, yo creo que desde Catar hasta este Mundial fue un proceso de cuatro años donde los primeros tres años nos fue muy bien, metí muchos goles, tuve temporadas muy buenas y tocó que el último año lamentablemente me tocó operarme, la lesión, un mal momento.

“Pero desde que hice el viaje cambié el chip, estoy en modo selección y voy a vivir un sueño. Trató de estar en tiempo presente, disfrutar cada momento, todo esto es parte del Mundial para mí y pase lo que pase en el futuro estoy muy contento, feliz y agradecido con Dios que pueda estar aquí”, comentó Chaquito en el Día de Medios con el Tricolor.

SANTIAGO GIMENEZ ACEPTA LAS CRÍTICAS DE LOS TIFOSI DEL AC MILAN

Uno de los cuatro delanteros de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 confesó que como delantero debe asumir y aceptar las críticas por parte de la afición del AC Milan ante su falta de gol y señaló que para él, son justas.

“No creo que haya sido injusta, creo estoy siendo criticado justamente. Soy delantero y la afición quiere ganar, quiere goles y un club como Milan debe estar en Champions League luchando los primeros puestos sí o sí y no logramos el objetivo, entonces creo en un club tan grande como Milan no puedes permitir eso.

“Las críticas son justas, si bien te podría decir que está un poco disfrazado el mal momento, porque vino la lesión, no he estado al 100 por ciento, ha sido una temporada medio engañosa, pero los números están ahí, ha sido una mala temporada y ya está”, comentó Santi Gimenez.

Video Gimenez sorprende con su respuesta a las críticas por falta de gol con AC Milan

GUILLERMO OCHOA, EJEMPLO A SEGUIR EN LA SELECCIÓN MEXICANA PARA SANTIAGO GIMENEZ

El delantero del AC Milan también habló de contar en el equipo nacional de México con un elemento de la categoría y experiencia del portero Guillermo Ochoa, de quien destacó su temple para mantenerse en pie de lucha por un lugar en Europa.

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“Es un gran referente, es nuestro ejemplo a seguir, Memo la verdad creo que es el uno por ciento de los jugadores sólo haría lo que hace Memo, seguir luchando en Europa por un puesto, es algo de admirar, algo increíble.