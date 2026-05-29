Érik Lira Erik Lira habla de la competencia interna que se ha creado en el equipo mexicano Erik Lira habló en exclusiva con TUDN sobre las expectativas de juego que se han creado en el equipo mexicano previo al Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Erik Lira habla de la competencia interna que existe en el Tri

Erik Lira llega motivado a la concentración de la Selección Mexicana, donde habló sobre la competencia interna que existe dentro del equipo nacional, especialmente en la posición de mediocampista defensivo junto a Edson Álvarez.

Pese a que no tuvo participación en la Final, se coronó campeón de la Liga MX con Cruz Azul, por lo que ahora busca seguir sumando éxitos con el equipo nacional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Erik Lira admite que la competencia hace mejor a todos en la selección

Lejos de considerar la pelea por la titularidad como un conflicto, Lira aseguró que dentro del grupo existe una relación sana y un ambiente de compañerismo que fortalece al equipo dirigido por Javier Aguirre.

“Somos una familia y en la familia hay peleas, hay de todo. Después, la competencia, si hay competencia es mejor, no te puedes relajar. En los entrenamientos cada uno pelea lo suyo. La competencia con Edson no la veo como competencia”, comentó Lira en charla con TUDN.

El futbolista celeste también dejó claro que la decisión final sobre quién será titular pasa completamente por el técnico de la Selección Mexicana.

“Después el viejo decidirá y la mejor decisión la vamos a aceptar… el viejo es Aguirre, perdón”, dijo entre risas.

Lira pidió unión entre aficionados y selección

Lira también habló sobre la fortaleza que representa disputar la Copa del Mundo en territorio mexicano y pidió unión de cara al torneo más importante del futbol internacional.

“La fortaleza es que vamos a jugar en México, es lo que tenemos que inculcar. Y nuestra debilidad, creo que somos nosotros mismos. El peor enemigo del mexicano es el mexicano, hay que unirnos”, expresó el mediocampista.