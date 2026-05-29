Mundial 2026 'Canelo' Angulo respecto al Tri en el Mundial: "Merezco una oportunidad" El jugador del Toluca cree que pudo mostrar sus habilidades en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

Video 'Canelo' Angulo se veía en el Mundial 2026, ¿injusto o no?

Jesús 'Canelo' Angulo, mediocampista del Toluca, admitió que él consideraba que merecía una oportunidad de mostrarse en la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

En entrevista para TUDN rumbo a la Gran Final de la Concacaf Champions Cup ante Tigres, Angulo se dio tiempo para hablar de la Selección Mexicana.

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"Esa pregunta me la han hecho bastante, la verdad es que sí me pongo a pensar y me merezco una oportunidad de estar ahí, pero también, casi no he tenido tiempo de pensar en eso, con los torneos que nos estamos jugando, estoy enfocadísimo acá, sí me lo he preguntado, pero tampoco estoy obsesionado con la idea, ahora es pelear este partido y pensar más a futuro", dijo Angulo.

Además, el 'Canelo' Angulo señaló que tanto él como su familia se alegraron cuando fue incluido en la prelista de 55 elementos de cara al Mundial.