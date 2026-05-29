Mundial 2026 Julián Quiñones destaca su campeonato de goleo sobre Cristiano Ronaldo El delantero de la Selección Mexicana advierte que es capaz de jugar en cualquier posición y no solo en el área.

Video Julián Quiñones cumplió un sueño al vencer a CR7 en Arabia

Ya con la mira puesta en enfrentar a Australia en partido de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, Julián Quiñones recordó las duras que generó cuando se fue a jugar a la Liga de Arabia.

"Hubo muchas dudas cuando me fui a Arabia, iba confiado en mi proyecto, quería aspirar a muchas cosas y se me dio muy bien, es una liga competitiva, vemos jugadores de gran calidad que van a estar en el Mundial".

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Sobre el campeonato de goleo logrado tras una lucha férrea con jugadores de la talla del portugués Cristiano Ronaldo, el artillero del Tricolor dijo sentirse orgulloso de consolidar por lo que ha luchado toda su carrera.

" Un sueño para mí como jugador poder lograr un título de goleo, se viene todo el trabajo de mi carrera, de mi vida, de haber luchado y eso es muy importante".

JULIÁN QUIÑONES Y SU ELECCIÓN DE LA SELECCIÓN MEXICANA

A pesar de que en su equipo juega de centro delantero, Julián Quiñones dejó claro que en la Selección Mexicana será capaz de adaptarse a la zona donde Javier Aguirre le pida que se coloque.

"Para nadie es un secreto que me gusta estar cerca del área, soy peligroso, hago goles, pero estamos en la Selección y puedo jugar en cualquier posición, es importante adaptarse para rendir y aportar".

El artillero sabe que la inauguración del Mundial 2026, misma que se vivirá en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica, será un momento especial a lado del cuadro Tricolor.

" Muy especial, me imagino a la afición cantando el himno, nosotros entonándolo, orgulloso, recordando lo que pasamos para estar en ese momento, nos llena de alegría y orgullo".

Finalmente, el ecuatoriano naturalizado mexicano mencionó la razón por la que eligió representar a la Selección Mexicana y no a la de su país natal.