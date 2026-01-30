Germán Berterame Oficial: Germán Berterame nuevo jugador del Inter Miami El delantero deja al Monterrey a meses del Mundial 2026.

Germán Berterame fue anunciado oficialmente como refuerzo del Inter Miami de la MLS para el resto del 2026 y se despide de la Liga MX tras nueve torneos.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el delantero Germán Berterame pasa al Inter Miami en una transferencia definitiva. El Club reconoce el compromiso y la trayectoria de Germán, y le desea lo mejor en su futuro", se lee en parte del comunicado de Monterrey.

Por su parte, el club donde milita Lionel Messi hizo oficial la llegada de Berterame con una foto del jugador proveniente de Rayados de Monterrey, su segundo y único equipo en México tras su llegada y debut con Atlético San Luis en el Clausura 2022.

Berterame se unirá a un plantel plagado de estrellas en el Inter Miami donde destacan el ya mencionado Messi junto a Luis Suárez, Sergio Busquets, y Rodrigo De Paul, entre otros.

El delantero culmina así su etapa en Monterrey después de ocho torneos defendiendo los colores del club regiomontano al que llegó en el Apertura 2022 tras un gran torneo en San Luis.

MESSI, CLAVE PARA FICHAJE DE BERTERAME A MESES DEL MUNDIAL

Como adelantó TUDN días antes del anuncio oficial del fichaje de Berterame, Lionel Messi fue clave para que el delantero pidiera a la directiva rayada su salida para cumplir su sueño de jugar con 'La Pulga'.

La salida de Berterama de la Liga MX rumbo a la MLS llega en un momento crucial de cara al Mundial de 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá en junio próximo.

El delantero nacido en Argentina naturalizado mexicano se juega un lugar en la lista definitiva de Javier 'Vasco' Aguirre para la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.