    Germán Berterame

    Oficial: Germán Berterame nuevo jugador del Inter Miami

    El delantero deja al Monterrey a meses del Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Todos los jugadores naturalizados que han jugado con México en un Mundial!

    Germán Berterame fue anunciado oficialmente como refuerzo del Inter Miami de la MLS para el resto del 2026 y se despide de la Liga MX tras nueve torneos.

    "El Club de Futbol Monterrey informa que el delantero Germán Berterame pasa al Inter Miami en una transferencia definitiva. El Club reconoce el compromiso y la trayectoria de Germán, y le desea lo mejor en su futuro", se lee en parte del comunicado de Monterrey.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Germán Berterame

    Atlético de Madrid le quitará a Monterrey varios millones por la venta de Berterame
    1 mins

    Atlético de Madrid le quitará a Monterrey varios millones por la venta de Berterame

    Liga MX
    Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame
    1:15

    Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame

    Liga MX
    Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX
    1 mins

    Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX

    Liga MX
    Ojito con los jugadores que busca Rayados para suplir a Berterame
    2:03

    Ojito con los jugadores que busca Rayados para suplir a Berterame

    Liga MX
    Los jugadores que busca Monterrey para suplir a Berterame; destaca uno de Liga MX
    1 mins

    Los jugadores que busca Monterrey para suplir a Berterame; destaca uno de Liga MX

    Liga MX
    Germán Berterame no fue la primera opción del Inter Miami
    1:27

    Germán Berterame no fue la primera opción del Inter Miami

    Liga MX
    Los jugadores que podría comprar Rayados para suplir a Germán Berterame
    2 mins

    Los jugadores que podría comprar Rayados para suplir a Germán Berterame

    Liga MX
    Inter Miami espera una respuesta por Germán Berterame en las próximas horas
    1 mins

    Inter Miami espera una respuesta por Germán Berterame en las próximas horas

    Liga MX
    Jugadores que Messi ha ‘robado’ a la Liga MX
    1:27

    Jugadores que Messi ha ‘robado’ a la Liga MX

    Liga MX
    Jugadores de Liga MX que han ido a la MLS por 'culpa' de Messi
    2 mins

    Jugadores de Liga MX que han ido a la MLS por 'culpa' de Messi

    Liga MX

    Por su parte, el club donde milita Lionel Messi hizo oficial la llegada de Berterame con una foto del jugador proveniente de Rayados de Monterrey, su segundo y único equipo en México tras su llegada y debut con Atlético San Luis en el Clausura 2022.

    Berterame se unirá a un plantel plagado de estrellas en el Inter Miami donde destacan el ya mencionado Messi junto a Luis Suárez, Sergio Busquets, y Rodrigo De Paul, entre otros.

    El delantero culmina así su etapa en Monterrey después de ocho torneos defendiendo los colores del club regiomontano al que llegó en el Apertura 2022 tras un gran torneo en San Luis.

    MESSI, CLAVE PARA FICHAJE DE BERTERAME A MESES DEL MUNDIAL

    Como adelantó TUDN días antes del anuncio oficial del fichaje de Berterame, Lionel Messi fue clave para que el delantero pidiera a la directiva rayada su salida para cumplir su sueño de jugar con 'La Pulga'.

    La salida de Berterama de la Liga MX rumbo a la MLS llega en un momento crucial de cara al Mundial de 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá en junio próximo.

    El delantero nacido en Argentina naturalizado mexicano se juega un lugar en la lista definitiva de Javier 'Vasco' Aguirre para la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

    Algunos argumentan que el fichaje con Inter Miami podría afectar las aspiraciones del futbolista para jugar el Mundial en caso de no tener la misma continuidad o efectividad en la MLS.

    Relacionados:
    Germán BerterameMonterreyInter Miami CFInter Miami

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX