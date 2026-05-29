Mundial 2026 Guillermo Ochoa espera unión en la inauguración del Mundial 2026 El portero mexicano aseguró que disfrutará la justa mundialista de la misma manera si es o no titular.

Video Así se ve Ochoa en la inauguración del Mundial 2026

Guillermo Ochoa habló sobre como se ve con la Selección Mexicana el día de la inauguración del Mundial 2026 cuando enfrenten a Sudáfrica, que significaría estar en su sexta justa mundialista en su carrera.

En conferencia de prensa el portero mexicano señaló que esperan aprovechar la localía por lo que representa desde el pitazo inicial.

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"Y o me veo viendo un estadio Azteca lleno, una afición entregada, metida con su equipo donde todo el aficionado mexicano dejemos las playeras de sus equipos a un lado y apoyemos sólo la de color verde porque se necesita. Muchas veces un estadio en casa a favor es ventaja y lo tenemos que hacer sentir, se puede hacer sentir desde el minuto cinco o se puede necesitar hasta el minuto 90 para ganar tres puntos”

“Yo veo me veo ese día así y me visualizo con mis compañeros dándole un triunfo a la selección e inaugurando el Mundial con tres puntos”, indicó Ochoa.

De igual forma, Guillermo Ochoa señaló que no competirá por un lugar en el puesto titular, pero que sino le toca lo disfritará de la misma manera.

“S e puede disfrutar de muchas maneras, si juegas, por supuesto que lo quieres dar todo y lo quiero dar y si estoy en la lista y puedo aportar dentro de la cancha… y si no me toca jugar, pues también disfrutar porque somos un grupo aquí”.