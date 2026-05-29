    Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum regala su boleto de la inauguración del Mundial 2026 a joven veracruzana

    Katia Itzel García fue la encargada de revelar el nombre la afotunada que presenciara el México vs. Sudáfrica

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Claudia Sheinbaum revela la ganadora de su boleto para inauguración del Mundial

    A unos días de la inauguración del Mundial 2026, Claudia Sheinabum, presidenta de México, reveló el nombre de la ganadora de su boleto para el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

    Durante un evento en Palacio Nacional, la mandatara entregó cuatro entradas para partidos mundialistas que se disputarán en territorio mexicano, incluido el que le correspondía a Claudia Sheinbaum que era el el partido inaugural de la justa mundialista.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    'Chino' Huerta revela cómo recibió el llamado a la Selección Mexicana
    1 mins

    'Chino' Huerta revela cómo recibió el llamado a la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Guillermo Ochoa espera unión en la inauguración del Mundial 2026
    1 mins

    Guillermo Ochoa espera unión en la inauguración del Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Santiago Gimenez cambia el chip para vivir “un sueño” con México en el Mundial 2026
    3 mins

    Santiago Gimenez cambia el chip para vivir “un sueño” con México en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    ¿Edson Álvarez regresa a la Liga MX? Ojo a sus palabras tras su paso por Turquía
    1 mins

    ¿Edson Álvarez regresa a la Liga MX? Ojo a sus palabras tras su paso por Turquía

    Seleccion Mexico
    El mensaje de Orbelín Pineda al futbolista mexicano que busca una oportunidad
    1 mins

    El mensaje de Orbelín Pineda al futbolista mexicano que busca una oportunidad

    Seleccion Mexico
    Julián Quiñones destaca su campeonato de goleo sobre Cristiano Ronaldo
    2 mins

    Julián Quiñones destaca su campeonato de goleo sobre Cristiano Ronaldo

    Seleccion Mexico
    Alexis Vega calla rumores y se dice listo para jugar el Mundial 2026
    1 mins

    Alexis Vega calla rumores y se dice listo para jugar el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Erik Lira habla de la competencia interna que se ha creado en el equipo mexicano
    1 mins

    Erik Lira habla de la competencia interna que se ha creado en el equipo mexicano

    Seleccion Mexico
    Raúl Jiménez acepta que el Mundial 2026 tiene el grado de revancha
    1 mins

    Raúl Jiménez acepta que el Mundial 2026 tiene el grado de revancha

    Seleccion Mexico
    César Montes resalta la fortaleza defensiva del Tri rumbo a la Copa Mundial
    2 mins

    César Montes resalta la fortaleza defensiva del Tri rumbo a la Copa Mundial

    Seleccion Mexico

    Fue Katia Itzel García, arbitra que estará en el Mundial 2026, la encargada de revelar que Yolett Cervantes Cuaquehua originaria de Veracruz, fue la ganadora del boleto para el en cuentro entre México y Sudáfrica.

    La joven de 21 años fue acreedora a este boleto tras participar en un concurso lanzado hace unos meses.

    Cabe destacar que desde un principio Claudia Sheinbaum había declarado que no asistiría a la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México y que regalaría su boleto, ya que ella vería el primer partido del Tri en el Zócalo.

    Y no solo se obsequió un boleto, ya que hubo otras tres jóvenes que recibieron boletos para el Mundial, uno igual para el México contra Sudáfrica, otro para un juego en Monterey y el último para el partido en Guadalajara.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Socias por accidente
    Presencias
    Quiero tu vida
    Huevitos congelados
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX