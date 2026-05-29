Mundial 2026 Claudia Sheinbaum regala su boleto de la inauguración del Mundial 2026 a joven veracruzana Katia Itzel García fue la encargada de revelar el nombre la afotunada que presenciara el México vs. Sudáfrica

Video Claudia Sheinbaum revela la ganadora de su boleto para inauguración del Mundial

A unos días de la inauguración del Mundial 2026, Claudia Sheinabum, presidenta de México, reveló el nombre de la ganadora de su boleto para el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

Durante un evento en Palacio Nacional, la mandatara entregó cuatro entradas para partidos mundialistas que se disputarán en territorio mexicano, incluido el que le correspondía a Claudia Sheinbaum que era el el partido inaugural de la justa mundialista.

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Fue Katia Itzel García, arbitra que estará en el Mundial 2026, la encargada de revelar que Yolett Cervantes Cuaquehua originaria de Veracruz, fue la ganadora del boleto para el en cuentro entre México y Sudáfrica.

La joven de 21 años fue acreedora a este boleto tras participar en un concurso lanzado hace unos meses.

Cabe destacar que desde un principio Claudia Sheinbaum había declarado que no asistiría a la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México y que regalaría su boleto, ya que ella vería el primer partido del Tri en el Zócalo.