    México 2026

    Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana luego de una larga ausencia

    El portero de 40 años de edad debió recorrer un complicado camino para lograr regresar a las filas de los comandados por Javier Aguirre.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video El complicado camino de Memo Ochoa de vuelta al Tri

    Uno de los más grandes porteros de la historia de la Selección Mexicana está de vuelta en una convocatoria, en la más reciente lista del técnico Javier Aguirre, uno de los nombres que resaltó entre los demás fue el de Guillermo Ochoa, además de los nuevos integrantes.

    Con cinco Mundiales a los que ha asistido, con esta nueva oportunidad de estar en los amistosos ante Portugal y Bélgica, Paco Memo revive la esperanza de hacer historia y estar en una sexta, más debido a la desafortunada lesión del tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón, quien era uno de los que casi tenían su boleto asegurado.

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    Con este regreso de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana, podría acabar una larga racha de 255 días desde la última vez que vistió la casaca Tricolor (Copa Oro) y de 489 días desde que tuvo minutos por última vez (vs Honduras).

    ¿QUÉ HA PASADO EN ESE TIEMPO PARA EL PORTERO?

    Desde esa última vez que Francisco Guillermo Ochoa se enfundó en la playera de la Selección Mexicana han ocurrido muchos acontecimientos en su carrera profesional que lo han puesto en diversos e inesperados caminos que ahora lo llevan nuevamente a una convocatoria.

    En este largo periodo, el portero Tricolor pasó de no tener equipo a un posible fichaje con el Burgos CF de la Segunda División de España, sin embargo, para su infortunio, el fichaje terminó por no concretarse por temas contractuales.

    Más adelante, en su búsqueda de no quedarse sin equipo, en diversos medios de comunicación su nombre fue vinculado con equipos de la Liga MX como Querétaro y Mazatlán e incluso para la MLS, pero tampoco hubo nada serio y se olvidaron esas opciones.

    Finalmente, cuando muchos apostaban a que Guillermo Ochoa terminaría por retirarse del futbol y quedarse con las ganas e jugar su sexta Copa Mundial de la FIFA, el arquero de 40 años se aferró a su sueño, no colgar los guantes y firmó con el AEL Limassol de Chipre, donde ha disputado 24 partidos oficiales recibiendo 35 goles.

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