Video ¿Tambalea el Mundial 2026? Ochoa recibe sacudida en el Limassol

Guillermo Ochoa comenzó su etapa en el AEL Limassol de forma turbulenta luego de que recibiera cinco goles en su debut ante el Omonia la semana pasada.

Un par de días después, el club de Chipre anunció la salida del técnico italiano Paolo Tramendzani para “garantizar el buen funcionamiento del equipo”.

PUBLICIDAD

Este lunes, el Limassol acabó con la incertidumbre y dio a conocer que Hugo Martins será su nuevo técnico al firmarlo con un contrato hasta el final de temporada, con opción a renovarlo un año más.

De esta manera, Guillermo Ochoa tendrá un nuevo entrenador en una temporada clave en la que busca llegar al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El portero mexicano ya se había ganado la titularidad con Tramendzani, pero ahora buscará ganarse la confianza de Martins para seguir aspirando a su sexta Copa del Mundo.

Y es que, si Ochoa no juega en el AEL Limassol, su sueño de participar en un Mundial en casa se esfumará, ya que Javier Aguirre aseguró que no iba a llamar a jugadores para homenajes, sino que convocará a quienes tienen regularidad en sus clubes.

Memo Ochoa ha asistido a cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En caso de que llegue a Estados Unidos, México y Canadá 2026, haría historia junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en ser los únicos futbolistas de la historia en participar en seis Mundiales.