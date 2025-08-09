Guillermo Ochoa se ofrece en un equipo de Segunda División en España

El Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca y con ello los jugadores que han sido considerados por el director técnico Javier Aguirre luchan por ganarse un lugar en la convocatoria más importante de ese año.

Uno de ellos es el caso del veterano portero Guillermo Ochoa, quien con 40 años de edad busca su sexta Copa del Mundo de la FIFA en la que sea considerado, luego de formar parte en el último llamado del Tricolor en la pasada Copa Oro.

Incluso, el capitán Edson Álvarez tuvo el gesto de compartir con Memo Ochoa el honor de levantar el trofeo de campeones pese a que no sumó minutos; su última participación con la playera nacional fue en noviembre ante Honduras dentro de la Concacaf Nations League.

GUILLERMO OCHOA SE OFRECIÓ A UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA

De acuerdo con El periódico de Aragón, Memo Ochoa se ofreció al Real Zaragoza para jugar en la temporada 2025-2026 con conocimiento de que el club busca un guardameta; sin embargo, no ha tenido respuesta hasta el momento.

La ventaja que tiene Memo Ochoa es que cuenta con pasaporte comunitario luego de varios años en Europa, donde lamentablemente también registró algunos descensos.

Estos son los equipos en los que Guillermo Ochoa ha jugado en Europa:



