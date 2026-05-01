México 2026 César Montes enciende alarmas en Selección Mexicana por lesión rumbo al Mundial 2026 El central del Lokomotiv Moscú abandonó el partido ante Luis Chávez del Dinamo en el primer tiempo por una aparente lesión.

Video César Montes sale de cambio por lesión en derbi de Moscú ante Luis Chávez

César Montes preocupó tanto en la Selección Mexicana como en su club, el Lokomotiv Moscú, este viernes luego de salir de cambio apenas en el primer tiempo del partido frente al Dinamo Moscú, donde milita su compatriota Luis Chávez.

Ambos futbolistas mexicanos saltaron a la cancha como titulares en el RZD Arena de la capital de Rusia, pero César Montes debió ser reemplazado apenas al minuto 22 por el camerunés Gerzino Nyamsi en lo que todo indica se debió a una lesión.

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A falta del reporte médico oficial tanto por parte del Lokomotiv Moscú como de la Selección Mexicana para conocer qué tan grave es su lesión, algunos reportes indican que se trató sólo de molestias físicas y no algún tema de gravedad que ponga en riesgo su participación en el Mundial 2026.

De acuerdo con Gibrán Araige para TUDN, César Montes tiene una lesión muscular pero no es de gravedad, por lo que todo indica seguirá en los planes de Javier Aguirre para la Copa Mundial 2026.

César Montes es de los considerados por Javier Aguirre para participar con México en el Mundial 2026, jugó la pasada Fecha FIFA en los partidos ante Portugal y Bélgica, ambos como titular.

En la actual temporada con Lokomotiv Moscu, César Montes tiene 28 partidos disputados de los cuales 25 han sido en la liga y donde registra cuatro goles, mientras que en la Copa de Rusia tiene tres partidos jugados.