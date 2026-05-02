Edson Álvarez Edson Álvarez hace su regreso a las canchas y la afición lo abuchea El mexicano permaneció unos minutos en el campo al término del juego, donde no recibió aplausos, sino abucheos.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Mexicanos viven jornada sin mucho para destacar en Europa

Luego de casi tres meses de ausencia, el defensor mexicano Edson Álvarez volvió a ser convocado por el Fenerbahce e incluso logró disputar algunos minutos en la victoria de su equipo por 3-1 ante el Istanbul Basaksehir en Turquía.

Álvarez ingresó al minuto 90 en lugar de Fred, cuando el partido ya estaba definido gracias a un hat-trick de Anderson Talisca. Aunque solo entró y dio escasos toques dentro del campo, se notó en su rostro la felicidad de volver a la actividad y tener en la mira la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Edson Álvarez recibe abucheos de sus aficionados a su regreso

Un hecho curioso, e incluso inusual, marcó su regreso; el defensor mexicano fue abucheado por parte de su afición. En videos que circulan en redes sociales, se observa a Álvarez permanecer algunos minutos en el terreno de juego realizando ejercicios por separado.

Era el único jugador que se mantenía en el campo, por lo que los abucheos no iban dirigidos a nadie más. Ante esto, el mexicano simplemente volteó e hizo una señal.

¿Podrá estar Edson Álvarez listo para el Mundial 2026?

El regreso a las canchas del mexicano es una noticia positiva para el conjunto turco, que pelea el título de liga ante el Galatasaray, así como para la Selección Mexicana, ya que Javier Aguirre lo tiene contemplado rumbo al Mundial.

El “Machín” se había perdido 14 partidos con su equipo, además de ausentarse de los encuentros amistosos con México en la fecha FIFA frente a Portugal y Bélgica.

Álvarez se sometió a una cirugía en febrero por una lesión en el tobillo izquierdo que arrastraba desde hacía varios meses y que le impidió tener actividad de forma regular.

Tras la operación, se esperaba que el mexicano estuviera fuera entre cuatro y ocho semanas; sin embargo, su regreso se fue retrasando hasta este fin de semana.