Mundial 2026 Charly Rodríguez no tiene esperanzas de ir al Mundial 2026: esto es lo que se sabe Pese a que la lista de convocados de la Liga MX puede modificarse, el jugador de Cruz Azul no está contemplado para la Copa del Mundo.

Video Charly Rodríguez no va al Mundial y Cruz Azul recibió así la noticia

Charly Rodríguez, jugador del Cruz Azul, no tiene esperanzas de ir a la Copa Mundial de la FIFA 26, todo después de que quedara fuera de la lista anunciada por el Tri de esta semana de elementos de la Liga MX, misma convocaoria que, todavía, podría ampliarse.

Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, dio a conocer que desde Selección Mexicana se comunicaron con la dirección deportiva de Cruz Azul para explicar que Carlos Rodríguez no está contemplado para disputar el Mundial 2026.

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La comunicación se dio el lunes, por lo que Rodríguez supo de mano de Cruz Azul que no tenía ya esperanzas de asistir a la magna justa veraniega.

Si bien la convocatoria de jugadores de la Liga MX no está del todo cerrada y se podrían incorporar algunos nombres más del futbol mexicano, lo cierto es que entre las adiciones no está Charly Rodríguez.

El mediocampista formó parte de gran parte del proceso de Javier Aguirre, aunque quedó fuera de forma definitiva de la lista final para ir al Mundial 2026.