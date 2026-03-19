Mundial 2026 Convocatoria de Selección Mexicana para partidos amistosos ante Portugal y Bélgica El jugador del Betis es la gran novedad en la lista con su primer llamado al Tri del 'Vasco' Aguirre.

Video Convocatoria de Selección Mexicana con Álvaro Fidalgo para amistosos ante Portugal y Bélgica

Álvaro Fidalgo es la principal novedad en la convocatoria de Selección Mexicana de Javier Aguirre, el naturalizado recibió su primer llamado oficial con el cuadro mexicano este jueves 19 de marzo.

El director técnico de la Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para los partidos amistosos de México vs. Portugal y México vs. Bélgica en la siguiente Fecha FIFA de marzo.

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Son once jugadores los que causan baja debido a la plaga de lesiones que ha vivido el Tri en las últimas semanas, donde destacan Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz, Edson Álvarez y Julián Araujo.

CONVOCATORIA DE MÉXICO VS. PORTUGAL Y BÉLGICA



Javier Aguirre hace varios cambios en relación a las convocatorias pasadas donde tuvo mayoría de jugadores de la Liga MX al ser compromisos no jugados en Fecha FIFA.

Estos son los 26 jugdores llamados por el 'Vasco' Aguirre para la Fecha FIFA de marzo, con cinco elementos de las Chivas, como base en esta convocatoria.

PORTEROS: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Chipre).

Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Chipre). DEFENSAS: Johan Vásquez (Genoa/Italia), Jorge Sánchez (PAOK/Grecia), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Richard Ledezma (Chivas), Jesús Angulo (Tigres), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca).

Johan Vásquez (Genoa/Italia), Jorge Sánchez (PAOK/Grecia), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Richard Ledezma (Chivas), Jesús Angulo (Tigres), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca). MEDIOCAMPISTAS: Álvaro Fidalgo (Betis/España), Obed Vargas (Atlético de Madrid/España), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Erick Sánchez (América).

Álvaro Fidalgo (Betis/España), Obed Vargas (Atlético de Madrid/España), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Erick Sánchez (América). DELANTEROS: Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra), Germán Berterame (Inter Miami/USA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Arabia Saudita), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas) y Alexis Vega (Toluca) y Guillermo Martínez (Pumas).