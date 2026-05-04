Mundial 2026 Armando González destaca las cualidades de los delanteros de la Selección Mexicana El artillero del Tri habla un poco de lo que admira de sus compañeros en la línea de ataque de los comandados por Javier Aguirre.

Video 'Hormiga’ González quiere aprender de los mejores en el Mundial 2026

Muy cerca de concentrarse con la Selección Mexicana con miras a participar en la Copa Mundial 2026, Armando González habló de su experiencia al conocer al resto de los delanteros del Tricolor, como el de Julián Quiñones al que califica de espectacular.

"A Quiñones a mí no me ha tocado tenerlo de compañero, solo de rival y de rival ya decía, no, está ... y ahora tenerlo de compañero se me hace un jugador espectacular".

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Respecto a uno de los emblemas de equipo mexicano, Raúl Jiménez, 'La Hormiga' González afirma que se llevó una gran experiencia al conocerlo.

"Raúl muy bien, me llevé una grata sorpresa porque es Raúl Jiménez y llegó y me trató como si yo hubiera tenido mucho tiempo ahí".

Con el delantero de los Pumas, Guillermo Martínez, se mostró muy agradecido por el trato que le brindó, además de reconocerlo por su poderío físico al momento de buscar ganar un balón, lo que lo hace querer aprender mucho de él.

"Memote también muy agradecido con él porque este tiempo que me tocó conocerlo en la convocatoria ante Islandia, que jugamos esta Fecha FIFA, también me llevé muy bien con él, entonces muy feliz de que lo hayan convocado para aprenderle muchas cosas porque se me hace un Nueve muy bueno, físicamente te cubre muy bien los balones".

A hablar sobre Santi Gimenez, el jugador de las Chivas lamentó que aún no haya podido conocerlo, sin embargo se mostró seguro de que cuando lo haga podrá aprenderle mucho.