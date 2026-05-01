'Chino' Huerta da ilusión a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
El jugador del Anderlecht da indicios de recuperación tras su pubalgia rumbo al Mundial 2026.
César 'Chino' Huerta, jugador del Anderlecht, volvió a los entrenamientos después de recuperarse de su pubalgia e ilusiona a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.
Jeremy Taravel, director técnico del Anderlecht, habló en conferencia de prensa respecto a la situación del jugador mexicano, quien pasó por el quirófano.
"Estamos monitoreando día a día su reacción a los entrenamientos, pero la intención es que juegue con nosotros esta temporada. Él también quiere sumar minutos pensando en el Mundial con México", dijo Taravel.
El 'Chino' Huerta ha sufrido después de la pubalgia, que hizo que se operara y no ha tenido actividad desde el año pasado. De hecho, su última aparición con Selección Mexicana fue en septiembre pasado.
Huerta lucha por asistir al Mundial 2026 a pesar de que todavía tiene qué lidiar con la falta de ritmo. El Anderlecht juega actualmente dentro de los Playoffs por el título en la Pro League de Bélgica. El próximo rival de los púrpuras es el Brujas.