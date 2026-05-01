Mundial 2026 'Chino' Huerta da ilusión a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 El jugador del Anderlecht da indicios de recuperación tras su pubalgia rumbo al Mundial 2026.

Video 'Chino' Huerta se ilusiona con el Mundial y da buenas señales en el Anderlecht

César 'Chino' Huerta, jugador del Anderlecht, volvió a los entrenamientos después de recuperarse de su pubalgia e ilusiona a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Jeremy Taravel, director técnico del Anderlecht, habló en conferencia de prensa respecto a la situación del jugador mexicano, quien pasó por el quirófano.

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"Estamos monitoreando día a día su reacción a los entrenamientos, pero la intención es que juegue con nosotros esta temporada. Él también quiere sumar minutos pensando en el Mundial con México", dijo Taravel.

El 'Chino' Huerta ha sufrido después de la pubalgia, que hizo que se operara y no ha tenido actividad desde el año pasado. De hecho, su última aparición con Selección Mexicana fue en septiembre pasado.