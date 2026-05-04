México 2026 Diego Lainez comenta su ausencia en convocatoria de Selección Mexicana al Mundial 2026 El medio de Tigres habló de la fortaleza del equipo para conseguir Finales en Liga MX y Concacaf.

Video ¿Dolido? Las palabras de Lainez sobre quedar fuera del Mundial 2026

Diego Lainez fue uno de los grandes ausentes en la convocatoria de jugadores de Liga MX al Mundial 2026 y este lunes habló en conferencia de prensa para dar su opinión.

Previo al partido de Vuelta de Concacaf Champions Cup 2026 ante Nashville en el Estadio Universitario el volante mexicano fue cuestionado sobre la decisión de Javier Aguirre.

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Mundial 2026: ¿Qué dijo Lainez sobre su ausencia con México?



Diego Lainez se mostró tranquilo, no se le preguntó sobre las palabras de su hermano Mauro que lo defendió, pero sí comentó sobre no estar en esa lista del 'Vasco' Aguirre dada la semana pasada.

"He tenido buenos torneos a buen nivel, para todo jugador representar a su selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que son decisiones, Javier tiene que tomarlas, tiene muchas opciones, él va a elegir lo que cree mejor para su estilo de juego, también es cuestión de gustos.

"Javier ha sido muy respetuoso conmigo y les deseo lo mejor, siempre voy a querer que a la selección le vaya bien y si me tocó quedarme acá, feliz de estar con Tigres en una Liguilla, en finales en Concacaf, es el equipo que me ha dado todo, siempre he dicho lo feliz que estoy aquí, volví a ser feliz cuando regresé y estoy encantado de competir en las últimas instancias de los dos torneos".

La clave de un Tigres que pelea títulos



Diego Lainez también tuvo palabras acerca de la actualidad de Tigres tras el triunfo ante Chivas en la Liguilla, así como buscar la Final en la Concachampions este martes contra Nashville en casa.

"Siempre nos mantuvimos fuertes en nuestro estilo de juego, a pesar de tener altibajos, empezamos la pretemporada tarde, también hubo lesiones, muchos partidos, creo que tenemos muchos más que la mayoría de los equipos de la Liga MX.

"Se nota el desgaste, pero este equipo está comprometido, todos queremos jugar, aportar y siempre creímos en el sistema de Guido, el equipo está convencido y se nota, en algunos partidos pudimos sacar mejores resultados, sabemos de la capacidad del equipo, somos uno mismo y la unión del equipo", dijo el jugador de la UANL.