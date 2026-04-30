    Mundial 2026

    Mikel Arriola deja fuerte mensaje respecto a convocatoria de México para el Mundial

    El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol explica el retraso de horas en la primera lista del Tri.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¿Por qué el retraso? Mikel Arriola explica lo que pasó en la convocatoria del Tri

    Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, se mostró enfático respecto al apoyo que tiene la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 y sobre la incorporación de jugadores al Tri.

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    En entrevista para TUDN en el marco del Congreso de FIFA, Arriola descartó que haya confrontación por el préstamo anticipado de jugadores de cara a la justa mundialista y defendió la decisión del director técnico Javier Aguirre de hacer este plan de concentración.

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    "Primero decir que el equipo de Javier, su cuerpo técnico, tiene la prioridad para generar la mejor lista, sus valoraciones son de fondo y son pragmáticas, hay circunstancias como lesiones, Liguilla, las distintas visiones que tiene dentro de su equipo", dijo Arriola.

    Además, Arriola dio a conocer la razón por la que se retrasó por unos minutos la publicación de la primera convocatoria de jugadores para el Mundial 2026 procedentes de la Liga MX.

    "Javier lo que hizo fue una preselección responsable, generamos espacio de tiempo de más horas, pero con dos acentos, los jugadores de la liga y el mensaje es de cero manoseo, y el segundo es que también hay jóvenes para el siguiente ciclo, los clubes siempre apoyando".

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