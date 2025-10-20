Video Increíble marca de Memo Ochoa en el futbol de Chipre

Casi de forma inmediata se puso los guantes y en su debut se llevó cinco goles en contra, algo que no estaba presupuestado para el conjunto de Limassol.

Hasta este momento, Memo Ochoa tiene una marca negativa que podría ser decisiva para una futura convocatoria por Javier Aguirre para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Ochoa es el portero más goleado de la Liga de Chipre en menos partidos con relación a los demás guardametas de la liga con solo cuatro juegos disputados.

En cuatro juegos suma 12 goles de los 16 recibidos por AEL Limassol, peor defensa junto al Anorthosis, que ha rotado a sus arqueros.

La última goleada la sufrió el domingo pasado, cuando el Aris Limassol le anotó cuatro goles al AEL Limassol, equipo del portero mexicano.

Tras este partido, el equipo de Ochoa es décimo lugar de la tabla general con solo siete puntos cosechados en siete jornadas. El próximo encuentro del Limassol será en casa ante el Krasava Ypsonas en la octava fecha de la liga.