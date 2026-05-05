Mundial 2026 Luis Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026 El portero mexicano se lesionó de gravedad a tres meses del inicio del Mundial 2026.

Video Malagón comparte reacción de su estampa del álbum del Mundial 2026

A casi dos meses de la lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Luis Ángel Malagón compartió un curioso y triste momento en redes sociales.

Ante la fiebre por el álbum Panini del Mundial y la polémica que existe por la presencia de seleccionados que no estarán en el torneo veraniego, Luis Malagón se encontró con su propia estampa y reaccionó así:

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"Todo pasa", escribió el arquero del América acompañado de dos emojis y una fotografía donde muestra la estampa del sueño que pudo haber complido este año con la Selección Mexicana.

Antes de la ruptura del tendón de Aquiles, Malagón se perfilaba a convertirse en el portero titular indiscutido de la selección de México comandada por Javier Aguirre y Rafael Márquez.

Pese a las críticas, Malagón contaba con una ligera ventaja sobre la rivalidad interna con Guillermo Ochoa, quien tras la baja de Malagón tiene más que abierta la puerta para disputar su sexta Copa del Mundo.