Luis Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026
El portero mexicano se lesionó de gravedad a tres meses del inicio del Mundial 2026.
A casi dos meses de la lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Luis Ángel Malagón compartió un curioso y triste momento en redes sociales.
Ante la fiebre por el álbum Panini del Mundial y la polémica que existe por la presencia de seleccionados que no estarán en el torneo veraniego, Luis Malagón se encontró con su propia estampa y reaccionó así:
"Todo pasa", escribió el arquero del América acompañado de dos emojis y una fotografía donde muestra la estampa del sueño que pudo haber complido este año con la Selección Mexicana.
Antes de la ruptura del tendón de Aquiles, Malagón se perfilaba a convertirse en el portero titular indiscutido de la selección de México comandada por Javier Aguirre y Rafael Márquez.
Pese a las críticas, Malagón contaba con una ligera ventaja sobre la rivalidad interna con Guillermo Ochoa, quien tras la baja de Malagón tiene más que abierta la puerta para disputar su sexta Copa del Mundo.
Malagón podría regresar a las canchas a mitad del Apertura 2026 o incluso hasta inicios de 2027 dependiendo de su recuperación y confianza ante una lesión bastante delicada.